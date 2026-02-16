Bolsonaro passa mal na Papudinha, diz Carlos

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) informou, nesta segunda-feira (16/2), que Jair Bolsonaro voltou a passar mal na cela onde cumpre pena na Papudinha. Segundo publicação, o ex-presidente segue sendo monitorado após episódio. A informação ainda não foi confirmada por outros familiares.

“Fui informado há pouco que o Presidente @jairbolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente não tenho mais informações! Sem palavras!”, escreveu.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o marido apresentou tontura e teve um pico de pressão durante uma caminhada. “Falei com o comandante do 19º Batalhão e, graças a Deus, a pressão do meu amor estabilizou”, escreveu. Ela informou ainda que o ex-presidente foi atendido pelo médico plantonista e já havia retomado rotina com as sessões de fisioterapia.

O ex-presidente está preso em uma cela individual de 64,83 m² na ala do Complexo da Papuda reservada para policiais, militares e autoridades condenadas desde 15 de janeiro. Com histórico de saúde frágil, Bolsonaro tem direito a acompanhamento médico, fisioterapia e autorização para ser encaminhado a uma unidade hospitalar em casos de urgência.

Apesar da transferência para um local maior que a cela anterior, na Superintendência da Polícia Federal, a defesa continua a pedir prisão domiciliar. Na última semana, Carlos anunciou que os advogados entrariam com outra solicitação e alegou “risco de morte” do pai.