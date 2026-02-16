Carnaval repercute entre lideranças políticas e gera reação

A Estação Primeira de Mangueira homenageou o Amapá na noite de domingo (15/2). O estado é a base eleitoral do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil). O senador acompanhou o desfile por telão em praça pública em Macapá, ao lado do governador Clécio Vieira (União Brasil-AP).

Clécio se filiou recentemente ao União Brasil e é aliado de Alcolumbre. A movimentação ocorre em meio às discussões sobre a eleição ao Senado, diante do desempenho do prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), nas pesquisas.

Em São Paulo, o Parque Ibirapuera recebeu foliões nesta segunda-feira (16) para o desfile do bloco comandado por Pabllo Vittar. A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) participou do evento. Parte do público manifestou apoio à parlamentar e fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Após os desfiles, Nikolas Ferreira divulgou vídeo nas redes sociais com críticas ao uso do carnaval para manifestações políticas e criticou a moralidade do evento. “A real é que a culpa é dos brasileiros mesmo. Não estou criticando a festa em si, não, porque alguns podem dizer: 'é uma festa tradicional do Brasil. Antigamente podia até ser, tinha marchinha, crianças na rua junto com os pais. Hoje a gente sabe que não é isso. A real é que os caras estão usando qualquer coisa para duas coisas. Primeiro, para p* e segundo para poder fazer campanha política, inclusive com a tua grana”, afirmou.

Segundo ele, problemas como saneamento, saúde e segurança não recebem a mesma atenção pública que a festa. Nikolas também citou o desfile que fez referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que colocou evangélicos em latas de “conserva”. “Você foi zombado, colocado de forma caricata através de um desfile que o o seu presidente Lula apoiou”, afirmou. Ele acrescentou que cristãos não devem se afastar do debate político. “O cristão pode ser cristão onde quer que ele for. Por que ele não pode falar de política?”, questionou.

No Ceará, o senador Cid Gomes (PSB) participou de agenda no município de Granja, onde se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB). A agenda ocorre em meio às discussões sobre aliança entre PSB e PT para as eleições deste ano.

As tratativas envolvem o governador Elmano de Freitas (PT) e possíveis composições para o Senado ou para a vice-governadoria, com a deputada estadual Lia Gomes (PSB) entre os nomes citados.

No Rio de Janeiro, o desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), provocou reação de partidos de oposição. O Partido Novo e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciaram que vão acionar a Justiça Eleitoral para questionar o desfile.

Flávio Bolsonaro afirmou nas redes sociais que protocolará ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O Partido Novo informou que ingressará com Ação de Investigação Judicial Eleitoral após eventual registro de candidatura e que já apresentou representação ao TSE, além de medidas no Tribunal de Contas da União (TCU).

Em nota, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou que houve “propaganda eleitoral antecipada financiada com dinheiro público”. O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) declarou que o desfile ultrapassou o debate cultural e representou exaltação de liderança política em ano eleitoral.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer

