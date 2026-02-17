InícioPolítica
Lula embarca para visitas de Estado à Índia e à Coreia do Sul

Presidente viaja acompanhado de comitiva com ministros e empresários brasileiros, e visa aproximar a relação comercial com os dois países asiáticos

Na ausência do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin assume o comando do Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Na ausência do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin assume o comando do Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou na manhã desta terça-feira (17/2) para uma viagem internacional à Índia e à Coreia do Sul, com duração até a próxima semana. Na ausência do petista, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, assume o comando do Planalto.

Lula partiu da Base Aérea de Brasília, e fará uma parada em Túnis, capital da Tunísia, antes de seguir para a Índia. Ele deve chegar amanhã (18) à capital indiana, Nova Déli.

"A convite do primeiro-ministro Narendra Modi, partimos agora para a Índia. Nos próximos dias, participarei da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial e vamos discutir novas oportunidades de cooperação entre Brasil e Índia. De lá, seguiremos para a Coreia do Sul para, a convite do presidente Lee Jae Myung, fortalecer também os laços entre nossos países", escreveu Lula nas redes sociais.

O presidente estará acompanhado ainda por ministros e uma comitiva de empresários brasileiros. Um dos objetivos das visitas é aumentar a relação comercial com a Índia e com a Coreia do Sul.

"Vemos bastante espaço para crescimento do comércio bilateral com os dois países.Desejo um bom trabalho ao companheiro Geraldo Alckmin, que assume a presidência até o nosso retorno", disse ainda Lula.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 17/02/2026 10:55 / atualizado em 17/02/2026 11:09
