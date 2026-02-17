Lula embarca para visitas de Estado à Índia e à Coreia do Sul

Na ausência do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin assume o comando do Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou na manhã desta terça-feira (17/2) para uma viagem internacional à Índia e à Coreia do Sul, com duração até a próxima semana. Na ausência do petista, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, assume o comando do Planalto.

Lula partiu da Base Aérea de Brasília, e fará uma parada em Túnis, capital da Tunísia, antes de seguir para a Índia. Ele deve chegar amanhã (18) à capital indiana, Nova Déli.

"A convite do primeiro-ministro Narendra Modi, partimos agora para a Índia. Nos próximos dias, participarei da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial e vamos discutir novas oportunidades de cooperação entre Brasil e Índia. De lá, seguiremos para a Coreia do Sul para, a convite do presidente Lee Jae Myung, fortalecer também os laços entre nossos países", escreveu Lula nas redes sociais.

O presidente estará acompanhado ainda por ministros e uma comitiva de empresários brasileiros. Um dos objetivos das visitas é aumentar a relação comercial com a Índia e com a Coreia do Sul.

"Vemos bastante espaço para crescimento do comércio bilateral com os dois países.Desejo um bom trabalho ao companheiro Geraldo Alckmin, que assume a presidência até o nosso retorno", disse ainda Lula.