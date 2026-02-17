Custo para encher tanque chega a R$ 354 com gasolina e R$ 262 com etanol

Especialistas apontam que a escolha entre etanol e gasolina deve levar em conta não apenas o custo imediato - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Quem pretende viajar de carro deve preparar o bolso para os gastos com combustível. Levantamento do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) indica que encher um tanque médio de 55 litros com gasolina custará cerca de R$ 354,75, enquanto o abastecimento com etanol ficará em torno de R$ 262,35.

O cálculo considera o preço médio nacional dos combustíveis registrados nos postos. A gasolina está sendo vendida, em média, a R$ 6,45 por litro — valor 0,62% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Já o etanol, com preço médio de R$ 4,77 por litro, acumula alta de 5,76% na comparação anual.

Apesar do aumento no preço do biocombustível, especialistas apontam que a escolha entre etanol e gasolina deve levar em conta não apenas o custo imediato.

“Neste carnaval, com o preço do etanol em alta, a gasolina se apresenta como uma alternativa mais interessante financeiramente para quem for completar o tanque, atraindo os motoristas em busca de economia. Entretanto, é sempre importante lembrar que o etanol traz mais vantagens ambientais, emitindo menos poluentes na atmosfera, contribuindo para uma mobilidade de baixo carbono”, afirma Renato Mascarenhas, diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade.

Movimento nas estradas

A expectativa é de aumento significativo no fluxo de veículos durante o feriado de carnaval. Segundo enquete realizada pela Edenred, 41% dos participantes pretendem pegar a estrada no Carnaval. Entre os viajantes, 18% planejam percorrer mais de 200 quilômetros, 12% devem rodar entre 100 e 200 quilômetros, e 11% pretendem fazer trajetos de até 100 quilômetros.

O custo também pesa para o transporte rodoviário de cargas. Caminhoneiros devem desembolsar, em média, R$ 3.364,20 para encher um tanque padrão de 540 litros com diesel comum, considerando preço médio de R$ 6,23 por litro — queda de 4,45% em relação ao mesmo período de 2025.

Já o diesel S-10, com valor médio de R$ 6,26 por litro (recuo de 5,15% na comparação anual), deve gerar um gasto aproximado de R$ 3.380,40 para completar o tanque de caminhões do mesmo porte.