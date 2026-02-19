Vorcaro vai ao Senado e diz que responderá perguntas dos parlamentares

O banqueiro Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, comunicou a aliados que está disposto a prestar esclarecimentos ao Senado Federal nas duas ocasiões em que comparecerá à Casa na próxima semana. A disposição marca uma mudança de postura. Há algumas semanas, a defesa do executivo ainda avaliava a possibilidade de ingressar com habeas corpus para desobrigar sua presença na CPMI do INSS, que apura fraudes envolvendo benefícios previdenciários.

Nesta quarta-feira (18/2), o presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), anunciou a antecipação do depoimento de Vorcaro, inicialmente marcado para quinta-feira (26/2), para a próxima segunda-feira (23/2). Parlamentares querem esclarecimentos sobre o papel do banco em contratos ligados a aposentadorias e pensões do INSS. Com a mudança no calendário, o banqueiro falará primeiro à CPMI. No dia seguinte, terça-feira (24/2), será ouvido pela Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Na CPMI, a expectativa é que os questionamentos se concentrem nos contratos de crédito consignado firmados com beneficiários da Previdência Social. Já na comissão econômica, o debate deve ser mais amplo, com foco também nas relações do controlador do Master com figuras influentes da política nacional.Até agora, integrantes da comissão econômica realizaram reuniões reservadas com representantes do Banco Central, do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, em busca de subsídios técnicos para orientar os trabalhos e a oitiva do banqueiro.