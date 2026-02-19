MP pede apuração no TCU sobre acessos ilegais a dados de ministros

O subprocurador defende que o TCU realize auditoria específica para verificar se houve falhas nos mecanismos de controle interno da Receita - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União acionou a Corte para apurar o suposto vazamento e o acesso ilegal a dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal e de seus familiares. O pedido foi apresentado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, que solicita a adoção de providências imediatas para esclarecer os fatos.

Na representação, Furtado afirma que servidores da Receita Federal teriam acessado indevidamente sistemas do órgão, o que pode ter resultado na divulgação irregular de informações sigilosas. Segundo ele, há indícios de que os dados tenham sido utilizados de forma descontextualizada, com potencial para “denegrir a imagem e levantar suspeitas infundadas” contra autoridades públicas.

O subprocurador defende que o TCU realize auditoria específica para verificar se houve falhas nos mecanismos de controle interno da Receita Federal e identificar eventuais responsabilidades administrativas. Para o Ministério Público, o caso exige atuação do controle externo diante da gravidade das suspeitas levantadas.

“Os fatos demandam averiguação contundente, com a realização de auditoria de legalidade e a comunicação dos achados, inclusive de atos já praticados, ao presidente do Congresso Nacional”, escreveu Furtado no documento encaminhado à Corte de Contas.

Embora não conduza investigações criminais, o TCU tem competência para fiscalizar a gestão pública federal e apurar irregularidades administrativas. Caso sejam constatadas falhas ou condutas ilícitas, o tribunal pode determinar correções, aplicar sanções e encaminhar informações a outros órgãos.

Em nota divulgada na terça-feira (17/2), o STF informou que apura “diversos e múltiplos acessos ilegais” ao sistema da Receita Federal, com tentativa de coleta de dados sigilosos de ministros da Corte, do procurador-geral da República e de familiares. Segundo o tribunal, também houve repasse dessas informações a terceiros, o que motivou o avanço das investigações.

