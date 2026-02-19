Musical “Rita Lee: Uma Autobiografia Musical” volta a São Paulo com Mel Lisboa

O musical “Rita Lee: Uma Autobiografia Musical”, protagonizado por Mel Lisboa, volta a São Paulo para nova temporada no Teatro Porto entre 18 de abril e 28 de junho.Por Flipar
O espetáculo tem como base o livro autobiográfico de Rita Lee lançado em 2016 e percorre momentos da trajetória da cantora, desde a infância e o início com os Mutantes até a prisão durante a ditadura militar e o relacionamento com Roberto de Carvalho.
Com direção de Márcio Macena e Débora Dubois, a montagem estreou em 2024, circulou por diversas capitais brasileiras e já alcançou cerca de 250 mil espectadores.
Muito lembrada pela minissérie “Presença de Anita”, da TV Globo, Mel Lisboa tem, também, uma lista longa de peças em seu currículo. A seguir, saiba mais sobre a atriz.
Mel Lisboa Alves nasceu em 17 de janeiro de 1982, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e começou a estudar cinema na Universidade Federal Fluminense, mas deixou o curso para seguir a carreira de atriz.
Seu primeiro trabalho na televisão foi a minissérie “Presença de Anita”, da TV Globo, exibida em 2001, na qual interpretou Anita. A história acompanha uma jovem que se envolve com um homem mais velho e casado.
Inspirada no livro de Mário Donato, a minissérie gerou muita discussão na época e foi uma das mais polêmicas da TV, mas foi um sucesso, rendeu média de 30 pontos de audiência, a maior audiência da Globo nos anos 2000 para uma minissérie.
Em 2002, participou da novela “Desejos de Mulher”, sua primeira novela, na qual interpretou Gabriela.
Depois integrou o elenco das novelas “Como uma Onda” e “Sete Pecados”, todas da TV Globo.
Em 2011, atuou na minissérie “Sansão e Dalila”, da Record, no papel de Dalila, e também participou das produções “Pecado Mortal” e “Os Dez Mandamentos”.
Em 2022, retornou às novelas da TV Globo em “Cara e Coragem”, na qual interpretou Regina.
A atriz também atuou em séries de streaming como “Coisa Mais Linda”, da Netflix, na qual interpretou a jornalista Thereza; “A Vida Secreta dos Casais”, da HBO; e “Luz”, da Netflix.
No teatro, estreou profissionalmente em 2002 com “Confissões de Adolescente” e participou de mais de 20 peças, entre elas “Vagas para Moças de Fino Trato”, “Brutal”, “Luluzinhas”, “A Mulher do Candidato”, “Cyrano”, “Após a Chuva”, “Mulheres Alteradas” e “Otelo”.
No cinema, atuou em filmes como “A Cartomante”, “O Casamento de Romeu e Julieta”, “O Matador”, “Os Dez Mandamentos – O Filme” e “Atena”.
Recebeu, inclusive, o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado em 2006 por “Sonhos e Desejos”, drama dirigido por Marcelo Santiago e ambientado nos anos 1970 durante a ditadura militar brasileira, que acompanha três militantes.
Mel Lisboa foi casada com Felipe Rosseno, com quem teve dois filhos, Bernardo, nascido em 2008, e Clarice; a união terminou em junho de 2023.
Em janeiro de 2025 assumiu relacionamento com o ator Gustavo Rezende, colega de trabalho na peça “Rita Lee: Uma Autobiografia Musical”.