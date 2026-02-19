Lula e premiê da Croácia defendem avanço do acordo Mercosul-UE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta quinta-feira (19/2), com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovi, à margem da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, em Nova Délhi. O encontro teve como foco o fortalecimento das relações econômicas e a agenda internacional de segurança e cooperação multilateral.
Durante a conversa, os dois líderes ressaltaram a importância da assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia e manifestaram expectativa de que o instrumento entre em vigor o mais rapidamente possível. Segundo eles, o tratado assume papel estratégico em um cenário global marcado pelo recrudescimento do unilateralismo e pelo avanço de medidas protecionistas no comércio internacional.
Além da pauta econômica, Lula e Plenkovi discutiram temas relacionados à paz e à segurança global. O presidente brasileiro demonstrou preocupação com o aumento dos gastos militares em diferentes regiões do mundo e defendeu o fortalecimento do sistema multilateral como forma de enfrentar tensões internacionais.
Lula também reiterou a necessidade de reforçar o papel das Nações Unidas na mediação de conflitos e na promoção da cooperação internacional, destacando que o diálogo entre países e instituições globais é fundamental para a estabilidade e o desenvolvimento em um contexto de crescente fragmentação geopolítica.