Comércio e fronteiras são temas de encontro entre Lula e Macron na Índia

O encontro teve como foco o fortalecimento da agenda bilateral e a coordenação em temas estratégicos de alcance global - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quinta-feira (19/2), em Nova Délhi, com o presidente da França, Emmanuel Macron, à margem da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial. O encontro teve como foco o fortalecimento da agenda bilateral e a coordenação em temas estratégicos de alcance global.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a reunião, os dois líderes discutiram a ampliação da cooperação entre Brasil e França nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, além do aprofundamento das relações comerciais. Apesar do intercâmbio bilateral ter alcançado um volume recorde de US$ 10,3 bilhões em 2025, ambos reconheceram que o patamar ainda está abaixo do potencial econômico das duas nações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Outro ponto central do diálogo foi a cooperação transfronteiriça entre o estado do Amapá e a Guiana Francesa. Os presidentes destacaram a importância de ações conjuntas no combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e a outras formas de crime transnacional que afetam a região de fronteira.

No campo internacional, Lula e Macron também trataram de temas ligados à paz, à segurança global e à governança da inteligência artificial, assunto que motivou o encontro no contexto da cúpula realizada na capital indiana.

Ao final da reunião, Macron convidou Lula para participar da próxima Cúpula do G7, marcada para os dias 15 e 16 de junho, em Evian, na França — convite que reforça o diálogo entre os dois países em fóruns multilaterais e amplia a presença brasileira em debates estratégicos globais.