Chás com limão: 10 receitas para combater o inchaço e melhorar a digestão

O inchaço é um problema comum que pode ser causado por diversos fatores, como retenção de líquidos, má alimentação, estresse e falta de exercício. Felizmente, o limão, conhecido por suas propriedades diuréticas e digestivas, é um ingrediente poderoso quando se trata de ajudar nessa questão — principalmente quando utilizado em chás.
Por isso, a seguir, confira 10 receitas de chás com limão para combater o inchaço e melhorar a digestão!
1. Chá de gengibre com limão-siciliano
Ingredientes
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 3 fatias de limão-siciliano
- 1 xícara de chá de água fervente
Modo de preparo
Em uma xícara, coloque o gengibre ralado e o limão-siciliano. Adicione água fervente, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Sirva em seguida.
2. Chá verde com limão
Ingredientes
- 1 colher de sopa de chá verde
- 1 fatia de limão
- 1 xícara de chá de água fervente
Modo de preparo
Em uma xícara, coloque o chá verde e a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione a fatia de limão. Sirva em seguida.
3. Chá de limão com maçã, canela e cravo-da-índia
Ingredientes
- 300 ml de água
- 1/2 maçã cortada em cubos
- Suco de 1/2 limão
- 1 canela em pau
- 3 cravos-da-índia
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a maçã, a canela e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e, quando começar a ferver, abaixe o fogo. Deixe cozinhar por 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe e espere amornar. Adicione o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.
4. Chá gelado de limão com capim-limão
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de capim-limão
- 4 xícaras de chá de água fervente
- Suco de 2 limões
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em uma jarra, coloque o capim-limão e cubra com a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de capim-limão e hortelã.
5. Chá de limão com dente-de-leão
Ingredientes
- 1 colher de chá de raiz de dente-de-leão
- Suco de 1 limão
- 250 ml de água fervente
Modo de preparo
Em uma xícara, coloque a raiz de dente-de-leão e a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
6. Chá de limão com cúrcuma, gengibre e pimenta-do-reino
Ingredientes
- 300 ml de água
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 pedaço de gengibre fatiado
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Coloque a água em uma panela e adicione o gengibre e a cúrcuma. Leve ao fogo médio e, quando começar a ferver, abaixe o fogo. Deixe ferver por 5 a 8 minutos. Desligue o fogo, adicione a pimenta-do-reino, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e espere amornar. Acrescente o suco de limão, misture e sirva em seguida.
7. Chá de limão com boldo, hortelã e casca de laranja
Ingredientes
- 300 ml de água
- 1 colher de sopa de folhas de boldo
- 8 folhas de hortelã
- Casca de 1/2 laranja
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, desligue o fogo. Adicione o boldo, a hortelã e a casca de laranja. Tampe e deixe em infusão por 8 a 10 minutos. Coe e espere amornar. Acrescente o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.
8. Chá de limão-siciliano, hibisco e canela
Ingredientes
- 1 colher de chá de hibisco
- 1 canela em pau
- 1 fatia de limão-siciliano
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco, a canela em pau e o limão-siciliano. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e sirva em seguida.
9. Chá de hortelã com limão
Ingredientes
- 10 folhas frescas de hortelã
- Suco de 1/2 limão
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
10. Chá de limão, erva-doce e camomila
Ingredientes
- 1 colher de chá de sementes de erva-doce
- 1 colher de chá de camomila
- Suco de 1/2 limão
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a erva-doce e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.