Lula e presidente do Sri Lanka discutem cooperação econômica na Índia

19.02.2026 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante reuni..o Bilateral com Presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake..Nova D..lhi - ..ndia...Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quinta-feira (19/2) com o presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, em Nova Délhi, na Índia, para tratar das relações bilaterais e das perspectivas econômicas de seus países. Durante o encontro, os dois chefes de Estado analisaram o desempenho do comércio entre Brasil e Sri Lanka.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O intercâmbio bilateral somou 188 milhões de dólares em 2025, valor que permanece abaixo do recorde histórico de 210 milhões de dólares registrado em 2016. A avaliação comum foi de que há espaço para ampliar o volume de trocas comerciais e diversificar as áreas de cooperação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Comércio e fronteiras são temas de encontro entre Lula e Macron na Índia

Com esse objetivo, Lula e Dissanayake concordaram em orientar suas chancelarias a elaborar uma agenda conjunta mais ampla, contemplando iniciativas nos setores de turismo, agricultura e comércio. A proposta é estruturar mecanismos que favoreçam investimentos, parcerias produtivas e maior circulação de bens e serviços entre os dois países.

Como gesto de aproximação diplomática, o presidente brasileiro convidou o líder do Sri Lanka a realizar uma visita oficial ao Brasil. A data deverá ser definida posteriormente por meio dos canais diplomáticos.