Após decisão do STF, Vorcaro recusa ida à CPMI do INSS

Daniel Vorcaro cancela ida a CPMI do INSS após decisão do STF.

Um dia depois da decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de tornar facultativa sua presença no Senado, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, informou que não comparecerá à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

O depoimento do empresário estava previsto para ocorrer na próxima segunda-feira (23/2), às 16h, no colegiado presidido pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), que conduz os trabalhos da comissão responsável por investigar possíveis irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios do INSS. A expectativa era de que Vorcaro prestasse esclarecimentos sobre fatos relacionados às apurações.

Na decisão proferida na noite da última quinta-feira (19/2), Mendonça entendeu que o comparecimento do banqueiro não é obrigatório, mesmo após ele ter indicado previamente disposição para depor. Com isso, a ida ao Parlamento passou a ser uma faculdade do empresário, e não uma imposição.

O ministro também negou pedido apresentado pela defesa de Vorcaro para que, caso optasse por comparecer, pudesse se deslocar a Brasília em aeronave particular. Da mesma forma, rejeitou solicitação do presidente da CPMI para viabilizar o transporte do empresário ao Senado Federal.

Ingrid Pikinskeni no lugar

Conforme a pauta divulgada pela CPMI do INSS, quem irá depor no lugar de Vorcaro será Ingrid Pikinskeni, esposa de Cícero Marcelino, assessor da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). A oitiva está agendada para 16h, da próxima segunda-feira (23/2).

O casal é suspeito de ter movimentado R$ 163 milhões por meio da entidade, após lucrarem por meio de empresas como a Agropecuária PKST, IBC Prudente Apoio Administrativo, Santos Consultoria e To Hire Cars Locadora de Veículos.