Brasília Tennis Open: Guto Miguel é confirmado no Challenger do DF

Cria do Iate Clube, Guto Miguel, de 16 anos, disputou a chave principal do Rio Open nesta semana e venceu um set na estreia no torneio profissional - (crédito: Divulgação/Rio Open)

Sensação da nova geração do tênis brasileiro, Luis Guto Miguel, de 16 anos, número três do mundo no ranking juvenil, disputará o Brasilia Tennis Open. A competição nível ATP Challenger 75, com premiação total de US$ 107 mil (R$ 540 mil) e pontos no ranking mundial, será atração na capital de 1º a 8 de março no Iate Clube de Brasília. Guto recebeu wildcard, um convite da Confederação Brasileira de Tênis.

Guto Miguel foi semifinalista juvenil do US Open do ano passado, fez quartas de final do Australian Open em janeiro conquistando o título no J300 de Traralgon no evento preparatório. Nesta semana, no Rio Open, impôs dificuldades e tirou um set do 126º do mundo, o lituano Vilius Gaubas.

Em Brasília, Guto tentará suas primeiras vitórias em uma competição nível Challenger e jogará o primeiro torneio profissional no local onde treina. “Estou muito feliz por jogar meu primeiro torneio profissional em casa, o Brasília Tennis Open, ainda mais no meu clube, o Iate Clube. Ter minha família, meus amigos e todo mundo torcendo vai ser muito especial pra mim. Só tenho a agradecer à Confederação Brasileira de Tênis pelo wild card, que tornou isso possível. Vai ser uma experiência inesquecível", disse Guto Miguel, nascido em Goiânia e radicado no Distrito Federal.

"Fantástico ter o Guto Miguel na chave. Está top 3 juvenil no mundo. Vem tendo grandes resultados e rendimento nas competições internacionais. Já tem experiência no profissional, treina no Iate Clube de Brasília, é atleta da casa. É uma promessa do tênis brasileiro. Precisamos de carinho e cuidado com ele pois está no início de uma jornada, então é importante dar essa oportunidade essas possibilidades de wild-card em torneios Challengers para ganhar mais experiência e ganhar mais importantes pontos no ranking da ATP", comemora Eduardo Frick, diretor do evento candango.

A lista oficial dos atletas terá os brasileiros Thiago Monteiro, ex-top 65 do mundo, João Lucas Reis, pernambucano em ascensão, Gustavo Heide, que derrubou o top 40 mundial Gabriel Diallo na Copa Davis em Vancouver, Felipe Meligeni e Pedro Boscardin. Além deles, estão inscritos o ex-top 20, o australiano Bernard Tomic, o paraguaio Adolfo Vallejo e o talentoso dinamarquês Elmer Moller. Os portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha disputam o evento.

PROGRAME-SE

Brasília Tennis Open

Quando: 1 a 8/3/2026

Onde: Iate Clube de Brasília

Premiação: US$ 107 mil (R$ 540 mil)

Tenistas confirmados/Posição no ranking

1 - Carlos Taberner (ESP) 100

2 - Adolfo Vallejo (PAR) 101

3 - Elmer Moller (DIN) 121

4 - Jaime Faria (POR) 148

5 - Henrique Rocha (POR) 165

6 - Gui Den Ouden (HOL)

7 - Juan Pablo Ficovich (ARG) 182

8 - Daniel Galán (COL) 187

9 - Bernard Tomic (AUS) 192

10 - Avaro Meza (EQU) 202

11 - João Lucas Reis (BRA) 207

12 - Thiago Monteiro (BRA) 209

13 - Juan Prado Angelo (BOL) 211

14 - Tristan Boyer (EUA) 216

15 - Gonzalo Bueno (PER) 218

16 - Dmitry Popko (CAZ) 226

17 - Lautaro Midon (ARG) 229

18 - Andrea Collarini (ARG) 233

19 - Felipe Meligeni (BRA) 234

20 - Pedro Boscardin (BRA) 253

21 - Gustavo Heide (BRA) 257

22 - Luis Guto Miguel (BRA) - wildcard



