Eduardo diz que Nikolas e Michelle têm 'amnésia' e pede apoio a Flávio

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou a postura adotada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) de não apoiar massivamente a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que os dois devem estar com uma “amnésia”. O ex-parlamentar ainda declarou que a demora de nomes do bolsonarismo para apoiar Flávio mostrará que a adesão será feita “não por uma questão de princípios, mas por uma questão eleitoral”. Nikolas rebateu as críticas horas depois e afirmou que “Eduardo não está bem”.

As falas de Eduardo foram feitas em entrevista ao Poder Expresso, do SBT News, nesta sexta-feira (20/2). Na ocasião, o ex-deputado afirmou que o apoio à pré-candidatura do seu irmão está “aquém do desejável” e disse que pessoas eleitas debaixo do guarda-chuva de Jair Bolsonaro (PL) deveriam se dedicar à campanha de Flávio com mais afinco.

O ex-parlamentar citou declarações recentes de Nikolas Ferreira, nas quais o deputado mineiro teria dito que quer sentar e negociar para que o “projeto”, ao invés de ser do Flávio, seja “nosso projeto”. Eduardo afirmou que recebeu as declarações com estranheza.

“Mas eu acho também que naturalmente, aos poucos, essas pessoas vão embarcar na campanha do Flávio. Eu acho que quase num movimento natural vão gravitacionar (sic) na campanha do Flávio, que é uma campanha para valer e já se mostrou robusta e competitiva”, disse Eduardo ao SBT News.

“Eu só acho que não é muito inteligente esperar o momento futuro para fazer isso, porque vai ficar notório que eles vão fazer não por uma questão de princípios, mas por uma questão eleitoral, pensando em suas próprias eleições", afirmou.

Em relação à postura distante de Nikolas e Michelle diante da campanha de Flávio, Eduardo afirmou que os dois “estão jogando o mesmo jogo”, compartilhando posts um do outro nas redes sociais. O ex-deputado, no entanto, preferiu ser evasivo ao detalhar qual seria esse “jogo” ou essa “amnésia” e disse que o melhor é perguntar diretamente aos dois para “não gerar mais polêmica”.

“É muito simples você enxergar o cenário. A eleição está polarizada. Vai ser Flávio Bolsonaro contra Lula. Você não precisa sentar com Flávio Bolsonaro para ver o que o Flávio Bolsonaro tem a propor para qualquer área que for", defendeu Eduardo.

Resposta

Em coletiva de imprensa na manhã deste sábado (21), após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília (DF), Nikolas rebateu as críticas de Eduardo e discordou de que ele e a Michelle sofram de amnésia. O parlamentar mineiro elencou uma série de situações do momento que lhe geram preocupação, como o estado de saúde de Bolsonaro e a condução do país pelo presidente Lula (PT), e questionou se a prioridade deve ser atacar ele e a ex-primeira-dama.

“(A crítica de Eduardo) diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu estou acostumado, já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga, mas deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa, uma mãe, que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela de 70 anos que está preso injustamente”, declarou o deputado.

“Eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente não faço questão de perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar”, finalizou.