João Campos chega ao casamento com Tabata Amaral ao lado da mãe, Renata Campos

João Campos chega ao casamento com tábata Amaral ao lado da mãe, Renata Campos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), chegou na Capela de São Benedito, localizada na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, acompanhado da mãe, Renata Campos, para a cerimônia de seu casamento com a deputada federal Tábata Amaral, neste sábado (21/2).

João e Tabata estão juntos desde 2019 e anunciaram oficialmente o noivado no dia 29 de novembro do ano passado.

De acordo com relatos compartilhados pela própria deputada, o casal se conheceu nos corredores da Câmara dos Deputados. Na época, Tabata estava à frente da articulação para criar uma comissão externa que fiscalizasse o então ministro da Educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodríguez. João Campos, então deputado federal, atuou como vice-presidente dessa comissão.

Antes de se envolver com Tabata Amaral, João Campos havia terminado um noivado com a filha do prefeito Carlos Santana. A relação acabou quando ele se apaixonou por Tabata, que havia conquistado seu primeiro mandato como deputada federal.