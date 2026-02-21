Ex-vereadora é morta em casa no RS; ex-marido é principal suspeito

A ex-vereadora de Nova Prata (RS) e atual diretora administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, Roseli Vanda Pires Albuquerque, de 47 anos, foi morta na madrugada deste sábado (21/2), dentro do apartamento onde morava, no centro da cidade. O principal suspeito do crime, o ex-marido, Ari Albuquerque, foi encontrado morto no mesmo local, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

De acordo com as informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 3h30. O casal estava em processo de separação. O homem, com quem ela foi casada por 28 anos, estava separado dela havia cerca de seis meses. A vítima não tinha medida protetiva contra o ex-marido.

Ari não residia mais no imóvel, mas ainda tinha a chave do apartamento. A Brigada Militar foi acionada após a mãe de Roseli informar que recebeu uma mensagem da filha momentos antes do ocorrido. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram as duas vítimas sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou os óbitos. O local foi isolado para a realização de perícia, e a investigação está a cargo da Delegacia de Polícia de Nova Prata.

Roseli deixa dois filhos. Na noite des sexta, a ex-vereadora chegou a jantar com um dos filho, a nora e uma amiga. O momento foi registrado e publicado nas redes sociais horas antes do crime.

Em entrevista ao Correio, a delegada responsável pelo caso, Liliane Kramm, afirmou que o crime será investigado como feminicídio. “Era uma pessoa muito querida na cidade”, destacou a autoridade policial.

Natural de Paraí, Roseli teve atuação na política local e estadual. Ela exerceu mandato como vereadora e, na última eleição municipal, concorreu ao cargo de vice-prefeita pelo PSD, compondo chapa com Volnei Minozzo.

Ao longo da carreira, também atuou como assessora parlamentar do ex-deputado estadual Danrlei. Atualmente, ocupava o cargo de diretora na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul.

A Prefeitura de Nova Prata manifestou profundo pesar pela morte de Roseli. "Em reconhecimento à sua dedicação à vida pública e aos serviços prestados à comunidade, foi decretado Luto Oficial de três dias", disse a gestão municipal.





