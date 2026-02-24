Correio promove debate sobre direitos das mulheres; saiba como participar

A defesa dos direitos de mulheres e meninas será o foco do debate na quinta-feira (26/2), no auditório do jornal. 'O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo' tem como objetivo propor reflexões responsáveis, com escuta ativa e compromisso com soluções concretas para que todas sejam respeitadas.

Estão confirmadas as presenças da presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha; da jurista e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Peduzzi; da secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa; da senadora Damares Alves (Republicanos-DF); da deputada distrital Jane Klebia (Republicanos); e da presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco.

Esta nova edição do CB.Debate ocorre às vésperas do Mês da Mulher e diante de discussões sobre a proteção desde a infância até a vida adulta. Autoridades e especialistas se reúnem para debater o papel da educação e do engajamento da sociedade na construção de uma cultura de não violência.

O evento começa às 8h30, no auditório do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), para participantes credenciados. Nas redes sociais, a transmissão ao vivo começa às 9h. O público que acompanhar presencialmente e on-line terá espaço para perguntas ao fim de cada painel. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do Sympla.

Discussão permanente

O evento integra uma série de iniciativas do Correio que colocam a defesa dos direitos das mulheres no centro do debate. São podcasts, entrevistas e reportagens especiais que reforçam estatísticas e os caminhos apontados por pesquisadores e autoridades para que haja mudança social efetiva.

Em janeiro, o jornal recebeu, também em seu auditório, as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, na abertura do debate Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos. Autoridades e especialistas discutiram políticas públicas e responsabilidade institucional e o papel da sociedade no combate à violência contra a mulher.

Ao promover o debate, o Correio reafirma seu papel como agente de transformação social, contribuindo para a mobilização coletiva em torno de uma causa que diz respeito a todos.

Serviço

CB Debate | O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo

Quinta-feira (26), a partir das 8h30

Local: auditório do Correio Braziliense (SIG QD 02 lote 340)

Inscrições pelo Sympla, no link: https://bit.ly/4aLrjYi

Transmissão ao vivo no canal do YouTube @correio.braziliense