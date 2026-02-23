Presidente da Coreia do Sul publica vídeo em homenagem a Lula: "Somos irmãos"

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, publicou nesta segunda-feira (23/02) um vídeo feito por inteligência artificial para homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cumpre agenda oficial na capital Seul. A publicação junta imagens da infância dos dois e, com o uso de tecnologia, simula um abraço entre as suas versões crianças, que se transforma em um registro atual do encontro presidencial.
Na legenda, Lee destacou as semelhanças entre as trajetórias dos dois chefes de Estado. “Dois meninos operários se tornaram presidentes e se encontraram. Tivemos feridas, mas não cicatrizes. Do trabalho obtivemos sabedoria de vida. Passamos por adversidades, mas o povo nos salvou. Por isso somos irmãos. Apresento este vídeo ao meu irmão, presidente Lula”, escreveu, em coreano.
A homenagem acontece durante a primeira visita de Estado de Lula à Coreia do Sul. O presidente brasileiro desembarcou em Seul no domingo (22), após compromissos na Índia, e permanece no país por dois dias. Ele foi recebido por autoridades diplomáticas brasileiras e sul-coreanas e participou, nesta segunda-feira, de reuniões bilaterais com o homólogo asiático.
Durante jantar na residência oficial da Presidência sul-coreana, Lula também destacou o tom pessoal do encontro ao chamar Lee de “irmão”. “Toda vez que penso em sua trajetória de vida, sinto que somos irmãos. Também fui registrado anos depois e tenho dois aniversários”, afirmou.
Além disso, os dois presidentes anunciaram a assinatura de acordos para ampliar a cooperação entre Brasil e Coreia do Sul em áreas como tecnologia, comércio, defesa e saúde. A agenda inclui ainda a participação de Lula no Fórum Empresarial Brasil–Coreia do Sul, organizado pela ApexBrasil, voltado à promoção de investimentos e parcerias comerciais.
Esta é a primeira visita de Estado de Lula ao país asiático. Ele já esteve na Coreia do Sul em 2005, em missão comercial, e em 2010, para uma reunião do G20. O retorno ao Brasil está previsto para terça-feira (24).