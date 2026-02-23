Correio promove debate sobre proteção a mulheres no Brasil

Evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Correio - (crédito: Caio Gomez)

O Correio Braziliense promove na quinta-feira (26/2) o “CB Debate - O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”. O evento tem como objetivo propor reflexões responsáveis, com escuta ativa e compromisso com soluções concretas em relação ao combate à violência contra a mulher.

Estão confirmadas as presenças da jurista e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi; da presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha; da secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa; da senadora Damares Alves; da deputada distrital Jane Klebia; e da presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco.

A edição do CB Debate deste mês ocorre em meio a debates sobre os altos índices de violência de gênero e casos de feminicídios. Autoridades e especialistas se reúnem para debater o papel da educação e do engajamento da sociedade na construção de uma cultura de não violência.

O evento começa às 8h30, no auditório do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), para participantes credenciados. Nas redes sociais, a transmissão ao vivo começa às 9h. O público presencial e online terá espaço para perguntas ao fim de cada painel. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do Sympla.