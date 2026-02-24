Lula e presidente dos Emirados Árabes discutem acordo com Mercosul

Segundo o Planalto, os líderes reiteraram o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A articulação de um consenso acerca do acordo comercial entre Mercosul e países dos Emirados Árabes Unidos (EAU) foi um dos temas da conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe do EAU, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, na tarde desta terça-feira (24/2), em Abu Dhabi.

O líder brasileiro desembarcou nos Emirados Árabes, após deixar a Coreia do Sul, onde estava desde domingo (22), em viagem de negócios. Lula vai retornar a Brasília na noite de hoje. Na conversa com Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, reiterou a importância de participação dos EAU no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado por ocasião da COP30, e convidou o presidente dos EAU para realizar visita ao Brasil ainda neste ano.

Segundo o Planalto, ambos reiteraram o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países e destacaram que as relações estratégicas entre Emirados Árabes Unidos e o Brasil têm se fortalecido ao longo dos último 50 anos.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre os desenvolvimentos regionais e internacionais de interesse mútuo, bem como sobre seus esforços conjuntos para apoiar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e globalmente.

Acordo Mercosul e EAU

Em fase considerada "avançada" por interlocutores do Mercosul, o acordo entre o bloco do Mercado Comum do Sul e países dos Emirados Árabes Unidos visa eliminar tarifas alfandegárias e impulsionar o fluxo bilateral de investimentos.