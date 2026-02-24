InícioPolítica
Lula e presidente dos Emirados Árabes discutem acordo com Mercosul

Em fase considerada "avançada" por interlocutores do bloco do Mercado Comum do Sul, o acordo com países dos Emirados Árabes Unidos visa eliminar tarifas alfandegárias e impulsionar o fluxo bilateral de investimentos

Segundo o Planalto, os líderes reiteraram o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
A articulação de um consenso acerca do acordo comercial entre Mercosul e países dos Emirados Árabes Unidos (EAU) foi um dos temas da conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe do EAU, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, na tarde desta terça-feira (24/2), em Abu Dhabi.

O líder brasileiro desembarcou nos Emirados Árabes, após deixar a Coreia do Sul, onde estava desde domingo (22), em viagem de negócios. Lula vai retornar a Brasília na noite de hoje. Na conversa com Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, reiterou a importância de participação dos EAU no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado por ocasião da COP30, e convidou o presidente dos EAU para realizar visita ao Brasil ainda neste ano.

Segundo o Planalto, ambos reiteraram o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países e destacaram que as relações estratégicas entre Emirados Árabes Unidos e o Brasil têm se fortalecido ao longo dos último 50 anos.        

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre os desenvolvimentos regionais e internacionais de interesse mútuo, bem como sobre seus esforços conjuntos para apoiar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e globalmente.

Acordo Mercosul e EAU

Em fase considerada "avançada" por interlocutores do Mercosul, o acordo entre o bloco do Mercado Comum do Sul e países dos Emirados Árabes Unidos visa eliminar tarifas alfandegárias e impulsionar o fluxo bilateral de investimentos.

O acordo foca especialmente na segurança alimentar. Do lado das exportações do Mercosul, o trato visa a venda de proteína animal, açúcar e grãos. Já na importação há a perspectiva de o bloco sul-americano aumentar a importação de fertilizantes dos Emirados Árabes. Autalmente sob presidência temporária do Paraguai, o Mercosul divulgou, no início do mês, a carta com as prioridades do bloco para o próximos seis meses.

No comunicado, discutido entre os países-membros — Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai —, ficou decidido que o bloco dará ênfase à continuidade do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) e à melhoria do funcionamento das áreas de controle integrado; a expansão dos mercados e de uma rede diversificada de acordos comerciais; o fortalecimento institucional, além do aprofundamento da agenda interna do bloco.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 24/02/2026 16:17 / atualizado em 24/02/2026 16:21
