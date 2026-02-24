Lula mobiliza apoio federal após chuvas em Minas Gerais

Segundo o presidente, uma equipe de coordenação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) já está a caminho de Minas Gerais - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (24/2), que determinou a mobilização imediata do Governo Federal para apoiar as cidades da Zona da Mata mineira atingidas pelas fortes chuvas das últimas 24 horas. O presidente afirmou que soube da situação no estado mineiro durante escala de viagem em Abu Dhabi.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Minas tem 20 mortos após chuvas; governador decreta luto oficial

Segundo o presidente, uma equipe de coordenação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) já está a caminho de Minas Gerais. Ele informou ainda que a Defesa Civil Nacional enviou profissionais à Zona da Mata e atua em regime de alerta máximo, em contato permanente com a Defesa Civil do estado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lula anunciou que o governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, com publicação prevista no Diário Oficial ainda nesta terça-feira. "Já reconhecemos o estado de calamidade em Juiz de Fora – que será publicado em Diário Oficial ainda hoje. Nas próximas horas – e dias – seguiremos de prontidão para agir com a velocidade e a força que o momento exige. Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução", disse em publicação.

O presidente afirmou que as ações terão como foco a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o apoio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução das áreas afetadas.

Ainda durante a escala, Lula disse que entrou em contato com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, para prestar solidariedade e oferecer apoio federal. Ele também manifestou sentimentos às famílias que perderam seus lares e parentes e declarou apoio às autoridades e forças de segurança envolvidas nas operações de resgate e atendimento à população.

Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força… — Lula (@LulaOficial) February 24, 2026

Situação em Minas Gerais

As chuvas em Minas Gerais já deixaram 20 mortos, sendo 16 em Juiz de Fora e quatro em Ubá. Na cidade da Zona da Mata, a prefeitura confirmou 14 mortes relacionadas ao temporal da noite de segunda-feira (23/2) e decretou estado de calamidade pública por 180 dias. Fevereiro já é o mês mais chuvoso da história do município, com acumulado de 460,4 milímetros até a manhã de segunda-feira, superando o recorde anterior de 1988.

A Defesa Civil estima que cerca de 440 pessoas estejam desabrigadas em Juiz de Fora. As equipes municipais, com apoio de forças estaduais e federais, seguem mobilizadas no atendimento às vítimas, na busca por desaparecidos e na desobstrução de vias.