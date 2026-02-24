Chuvas em MG: ministros da Integração e dos Direitos Humanos darão suporte federal

Juiz de Fora contabiliza 16 mortes provocadas pelo temporal de segunda-feira (24/2) - (crédito: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação)

Os ministros Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania, vão representar o governo federal em meio às fortes chuvas em municípios da Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo suas respectivas pastas, a comitiva da equipe presidencial chegará no município de Goianá (MG) na tarde desta terça-feira (24/2).

Goianá foi uma das cidades mais atingidas pelo temporal que deixou ao menos 20 pessoas mortas. Ao lado dos ministros Waldez e Macaé, ainda participam da comitiva técnicos dos ministérios da Saúde, de Minas e Energia e da Casa Civil.

A cidade mineira de Juiz de Fora teve a situação de calamidade pública reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A medida permite a adoção imediata de providências federais de resposta, incluindo liberação de recursos e envio de ajuda humanitária. Outros municípios podem solicitar o reconhecimento de situação de emergência por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

A Defesa Civil Nacional atua em alerta máximo e enviou equipe técnica especializada para reforçar os trabalhos no estado. Segundo o governo federal, a prioridade é acelerar o atendimento às vítimas, garantir apoio às famílias atingidas e assegurar proteção à população em condição de maior vulnerabilidade.

Lula se manifesta sobre calamidade em MG

Em viagem internacional desde a semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se posicionou sobre as fortes chuvas que atingem cidades mineiras. Em publicação nas redes sociais, o petista relatou ter determinado a mobilização imediata do governo federal para apoiar as cidades da Zona da Mata mineira atingidas pelas fortes chuvas das últimas 24 horas.

O presidente afirmou que soube da situação no estado mineiro durante escala de viagem em Abu Dhabi, onde participou de uma reunião com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O líder brasileiro retorna ao Brasil amanhã (25).