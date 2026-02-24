Governo anuncia ajuda de R$ 800 a prefeituras para famílias desabrigadas

Vice-presidente Geraldo Alckmin também anunciou que benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) serão adiantados para pessoas que perderam a casa - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou, nesta terça-feira (24/2), a destinação de R$ 800 às famílias desabrigadas que perderam suas casas devido às fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A quantia, destinada a cada membro das famílias, será encaminhada aos municípios, que serão responsáveis por localizar os desabrigados e aplicar os recursos federais à aquisição de mantimentos destinados às famílias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Número de mortos em decorrência das chuvas na Zona da Mata chega a 28

"Vamos dizer que você tenha 400, 500 desabrigados, o dinheiro será repassado para a prefeitura, para que ela adquira colchão e mantimento", afirmou Alckmin, em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Além da liberação de recursos para prefeituras contribuírem com famílias desabrigadas na Zona da Mata mineira, o vice-presidente anunciou que benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) serão adiantados para pessoas que perderam a casa por causa do temporal em Minas Gerais.

"Para as famílias, vai ser antecipado o BPC, o Bolsa da Família e depois, para quem perdeu a moradia, do Minha Casa, Minha Vida", detalhou o vice-presidente.

Leia também: Oposição critica uso de terras públicas como garantia de empréstimo para o BRB

Governo monitora chuvas

O vice-presidente ainda falou que o mau tempo na Zona da Mata de Minas é monitorado pelo governo federal. Até o momento, o número de mortos em decorrência das fortes chuvas, entre a noite de segunda-feira (23/2) a madrugada desta terça-feira (24/2), chegou a 28.

"Infelizmente, há uma previsão ainda de chuvas. Por isso, a Defesa Civil está lá, com todo o pessoal mobilizado, porque pode haver ainda mais chuvas. E será assim feito o apoio às famílias, no caso de moradia e da infraestrutura dos municípios atingidos", comentou Alckmin.

Leia também: Marielle: 1º dia de julgamento no STF tem pedido de condenação e defesas

Na esfera federal, além do vice-presidente, uma força-tarefa foi montada por ministros do governo. Mais cedo, Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, e Macaé Evaristo, titular da pasta dos Direitos Humanos, entre outras autoridades, foram a cidades mineiras impactadas pelo desastre.