InícioPolítica
CHUVAS

Governo anuncia ajuda de R$ 800 a prefeituras para famílias desabrigadas

A quantia será encaminhada aos municípios, que serão responsáveis por localizar os desabrigados e aplicar os recursos federais à aquisição de mantimentos destinados às famílias

Vice-presidente Geraldo Alckmin também anunciou que benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) serão adiantados para pessoas que perderam a casa - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB)
Vice-presidente Geraldo Alckmin também anunciou que benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) serão adiantados para pessoas que perderam a casa - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou, nesta terça-feira (24/2), a destinação de R$ 800 às famílias desabrigadas que perderam suas casas devido às fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A quantia, destinada a cada membro das famílias, será encaminhada aos municípios, que serão responsáveis por localizar os desabrigados e aplicar os recursos federais à aquisição de mantimentos destinados às famílias. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Vamos dizer que você tenha 400, 500 desabrigados, o dinheiro será repassado para a prefeitura, para que ela adquira colchão e mantimento", afirmou Alckmin, em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Além da liberação de recursos para prefeituras contribuírem com famílias desabrigadas na Zona da Mata mineira, o vice-presidente anunciou que benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) serão adiantados para pessoas que perderam a casa por causa do temporal em Minas Gerais.

"Para as famílias, vai ser antecipado o BPC, o Bolsa da Família e depois, para quem perdeu a moradia, do Minha Casa, Minha Vida", detalhou o vice-presidente.

Governo monitora chuvas

O vice-presidente ainda falou que o mau tempo na Zona da Mata de Minas é monitorado pelo governo federal. Até o momento, o número de mortos em decorrência das fortes chuvas, entre a noite de segunda-feira (23/2) a madrugada desta terça-feira (24/2), chegou a 28.

 "Infelizmente, há uma previsão ainda de chuvas. Por isso, a Defesa Civil está lá, com todo o pessoal mobilizado, porque pode haver ainda mais chuvas. E será assim feito o apoio às famílias, no caso de moradia e da infraestrutura dos municípios atingidos", comentou Alckmin.

Na esfera federal, além do vice-presidente, uma força-tarefa foi montada por ministros do governo. Mais cedo, Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, e Macaé Evaristo, titular da pasta dos Direitos Humanos, entre outras autoridades, foram a cidades mineiras impactadas pelo desastre.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 24/02/2026 20:21
SIGA
x