Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira se reúnem para discutir palanque em MG

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou a ser cotado para disputar o governo mineiro, mas descartou possibilidade e diz que vai se dedicar à reeleição

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terá uma reunião na noite desta quarta-feira (25/2) com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), logo após um encontro mais amplo da bancada que está em andamento na sede da legenda.

A reunião foi confirmada pelo Correio, e deve tratar sobre a definição das candidaturas do PL em Minas Gerais, um dos estados mais estratégicos para a campanha de Flávio ao Planalto.

Nikolas chegou a ser cotado internamente para disputar o governo mineiro, mas descartou a possibilidade e disse que vai se dedicar à reeleição. Ainda assim, é um nome importante para articular as candidaturas em seu estado.

O PL ainda não definiu quem vai apoiar. Uma possibilidade de estudo é o atual vice-governador Mateus Simões (PSD), lançado pelo governador Romeu Zema (Novo). Porém, o PL estuda também ter um nome próprio, do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

Também é preciso definir quem serão os candidatos às duas vagas disputadas no Senado. Dentre as possibilidades estão a reeleição do senador Carlos Viana (Podemos-MG) e a candidatura ao Senado do deputado federal Domingos Sávio (PL-MG).

A conversa ocorre ainda em um momento de tensão entre Nikolas e os irmãos Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, que cobram apoio explícito do deputado e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à candidatura de Flávio.

O senador, por sua vez, disse a jornalistas que vai procurar os envolvidos no conflito para apaziguar a situação. Ele comentou o caso durante visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Papudinha, em Brasília.