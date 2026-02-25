InícioPolítica
Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira se reúnem para discutir palanque em MG

Encontro foi confirmado pelo Correio e está marcado para a noite desta quarta-feira (25/2). PL ainda não definiu candidaturas e apoios no estado, um dos maiores colégios eleitorais

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou a ser cotado para disputar o governo mineiro, mas descartou possibilidade e diz que vai se dedicar à reeleição - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terá uma reunião na noite desta quarta-feira (25/2) com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), logo após um encontro mais amplo da bancada que está em andamento na sede da legenda.

A reunião foi confirmada pelo Correio, e deve tratar sobre a definição das candidaturas do PL em Minas Gerais, um dos estados mais estratégicos para a campanha de Flávio ao Planalto. 

Nikolas chegou a ser cotado internamente para disputar o governo mineiro, mas descartou a possibilidade e disse que vai se dedicar à reeleição. Ainda assim, é um nome importante para articular as candidaturas em seu estado.

O PL ainda não definiu quem vai apoiar. Uma possibilidade de estudo é o atual vice-governador Mateus Simões (PSD), lançado pelo governador Romeu Zema (Novo). Porém, o PL estuda também ter um nome próprio, do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

Também é preciso definir quem serão os candidatos às duas vagas disputadas no Senado. Dentre as possibilidades estão a reeleição do senador Carlos Viana (Podemos-MG) e a candidatura ao Senado do deputado federal Domingos Sávio (PL-MG).

A conversa ocorre ainda em um momento de tensão entre Nikolas e os irmãos Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, que cobram apoio explícito do deputado e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à candidatura de Flávio.

O senador, por sua vez, disse a jornalistas que vai procurar os envolvidos no conflito para apaziguar a situação. Ele comentou o caso durante visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Papudinha, em Brasília.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/02/2026 16:55 / atualizado em 25/02/2026 17:01
