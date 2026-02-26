InícioPolítica
Haddad define com Lula data de saída do Ministério da Fazenda

Ministro deve ser recebido ainda hoje (26/2) pelo presidente. Segundo Haddad, decisão depende da viagem do líder petista a Washington, em meados de março

Presidente Lula e ala do PT defendem que Haddad concorra ao governo de São Paulo - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir nesta quinta-feira (26/2) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir sua data de saída da Esplanada. De acordo com o chefe da equipe econômica, a decisão depende da viagem do líder petista a Washington, em março, onde terá encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Haddad sinalizou sobre o encontro em conversa com jornalistas ontem (25), na portaria da Fazenda. Ele voltou na quarta-feira de uma viagem, ao lado de Lula, à Índia e à Coreia do Sul.

“Eu vou saber amanhã (26), eu tenho uma reunião com o presidente Lula para decidir isso. Se eu for (para Washington), a data é uma. Se eu não for, a data é outra”, respondeu o ministro ao ser questionado pela imprensa.

Até a última atualização desta matéria, Haddad não estava na lista de compromissos oficiais do presidente, hoje, mas encontros fora da agenda são comuns.

O encontro entre Lula e Trump está previsto para o dia 16 de março. Caso não acompanhe o presidente, Haddad deve deixar o cargo antes. O mais cotado para substituí-lo é o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.

Papel ainda indefinido

Haddad também não definiu, publicamente, seu papel nas eleições de outubro. Embora insista que quer se dedicar à campanha de Lula, e não concorrer a cargos, ele é pressionado pelo presidente e por ala do PT para disputar o governo de São Paulo. Ele enfrentaria o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que o derrotou em 2022 na mesma disputa.

Ministros devem deixar os cargos até seis meses antes das eleições para poderem concorrer em outubro. Ou seja, até abril. O governo estima que até 20 ministros podem sair do governo no próximo mês. 

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 26/02/2026 10:36 / atualizado em 26/02/2026 10:38
