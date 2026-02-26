Haddad define com Lula data de saída do Ministério da Fazenda

Presidente Lula e ala do PT defendem que Haddad concorra ao governo de São Paulo - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir nesta quinta-feira (26/2) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir sua data de saída da Esplanada. De acordo com o chefe da equipe econômica, a decisão depende da viagem do líder petista a Washington, em março, onde terá encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Haddad sinalizou sobre o encontro em conversa com jornalistas ontem (25), na portaria da Fazenda. Ele voltou na quarta-feira de uma viagem, ao lado de Lula, à Índia e à Coreia do Sul.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Haddad diz que não há data para deixar o Ministério da Fazenda

“Eu vou saber amanhã (26), eu tenho uma reunião com o presidente Lula para decidir isso. Se eu for (para Washington), a data é uma. Se eu não for, a data é outra”, respondeu o ministro ao ser questionado pela imprensa.

Até a última atualização desta matéria, Haddad não estava na lista de compromissos oficiais do presidente, hoje, mas encontros fora da agenda são comuns.

O encontro entre Lula e Trump está previsto para o dia 16 de março. Caso não acompanhe o presidente, Haddad deve deixar o cargo antes. O mais cotado para substituí-lo é o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.

Papel ainda indefinido

Haddad também não definiu, publicamente, seu papel nas eleições de outubro. Embora insista que quer se dedicar à campanha de Lula, e não concorrer a cargos, ele é pressionado pelo presidente e por ala do PT para disputar o governo de São Paulo. Ele enfrentaria o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que o derrotou em 2022 na mesma disputa.

Ministros devem deixar os cargos até seis meses antes das eleições para poderem concorrer em outubro. Ou seja, até abril. O governo estima que até 20 ministros podem sair do governo no próximo mês.