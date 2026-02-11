InícioPolítica
Eleições 2026

Lula precisa ter aliados no Senado, diz Silvio Costa Filho

Ministro disse que o presidente o incentiva a concorrer ao Senado por Pernambuco, mas que a definição ainda depende das alianças regionais com o Republicanos

Ministro sairá do governo no dia 2 de abril para poder concorrer nas eleições de outubro - (crédito: Ant?nio Cruz/Ag?ncia Brasil)
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, declarou nesta quarta-feira (11/2) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa ter aliados no Senado Federal, ao comentar seu papel nas eleições de outubro.

Silvio disse que o líder petista o incentiva a concorrer ao Senado por Pernambuco, mas que a definição da candidatura depende de seu partido, o Republicanos, e das alianças regionais. Ele deve deixar o cargo no dia 2 de abril, perto do fim do prazo de desincompatibilização.

“Quero publicamente agradecer o apoio e a confiança do presidente Lula, que tem nos incentivado a disputar o Senado em 2026. Porque o presidente Lula sabe a importância que tem o Senado a partir de 2027, e o presidente Lula precisa ter aliados e pessoas que ele confia, que ele acredita, no Senado Federal”, declarou o ministro.

Silvio Costa Filho conversou com jornalistas no Palácio do Planalto após evento para anunciar investimento federal de R$ 4,6 bilhões em aeroportos, que também contou com a participação de Lula.

“A nossa ideia é deixar o governo no dia 2 de abril. É o que nós conversamos com nosso presidente Lula. Estamos trabalhando em Pernambuco para disputar o Senado, mas nós sabemos que eleição majoritária não depende apenas de um desejo pessoal. Isso passa por uma construção coletiva para o nosso estado”, disse também.

O cenário em Pernambuco ainda é indefinido. Lula apoiará a reeleição do senador Humberto Costa (PT-PE), mas a segunda vaga ao Senado ainda está em discussão.

Substituto na pasta

Cerca de 20 ministros devem deixar a Esplanada para disputar cargos nas eleições de outubro, como governos estaduais e cadeiras na Câmara e no Senado.

Questionado sobre quem ocupará o Ministério de Portos e Aeroportos, o ministro disse que Lula “já tem o nome na cabeça”, mas que isso ainda está em negociação com o Republicanos. Silvio mencionou a possibilidade de o atual secretário-executivo da pasta, Tomé França, ocupar a cadeira.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 11/02/2026 14:43
