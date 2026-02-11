Lula precisa ter aliados no Senado, diz Silvio Costa Filho

Ministro sairá do governo no dia 2 de abril para poder concorrer nas eleições de outubro - (crédito: Ant?nio Cruz/Ag?ncia Brasil)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, declarou nesta quarta-feira (11/2) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa ter aliados no Senado Federal, ao comentar seu papel nas eleições de outubro.

Silvio disse que o líder petista o incentiva a concorrer ao Senado por Pernambuco, mas que a definição da candidatura depende de seu partido, o Republicanos, e das alianças regionais. Ele deve deixar o cargo no dia 2 de abril, perto do fim do prazo de desincompatibilização.

“Quero publicamente agradecer o apoio e a confiança do presidente Lula, que tem nos incentivado a disputar o Senado em 2026. Porque o presidente Lula sabe a importância que tem o Senado a partir de 2027, e o presidente Lula precisa ter aliados e pessoas que ele confia, que ele acredita, no Senado Federal”, declarou o ministro.

Silvio Costa Filho conversou com jornalistas no Palácio do Planalto após evento para anunciar investimento federal de R$ 4,6 bilhões em aeroportos, que também contou com a participação de Lula.

“A nossa ideia é deixar o governo no dia 2 de abril. É o que nós conversamos com nosso presidente Lula. Estamos trabalhando em Pernambuco para disputar o Senado, mas nós sabemos que eleição majoritária não depende apenas de um desejo pessoal. Isso passa por uma construção coletiva para o nosso estado”, disse também.

O cenário em Pernambuco ainda é indefinido. Lula apoiará a reeleição do senador Humberto Costa (PT-PE), mas a segunda vaga ao Senado ainda está em discussão.

Substituto na pasta

Cerca de 20 ministros devem deixar a Esplanada para disputar cargos nas eleições de outubro, como governos estaduais e cadeiras na Câmara e no Senado.

Questionado sobre quem ocupará o Ministério de Portos e Aeroportos, o ministro disse que Lula “já tem o nome na cabeça”, mas que isso ainda está em negociação com o Republicanos. Silvio mencionou a possibilidade de o atual secretário-executivo da pasta, Tomé França, ocupar a cadeira.