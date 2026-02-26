CPMI aprova quebra sigilo de Lulinha e suspende sessão sob briga

Tumulto suspende CPMI do INSS após quebra de sigilo de filho de Lula - (crédito: Reprodução)

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi suspensa por 15 minutos nesta quinta-feira (26/2) após confusão entre parlamentares. O tumulto ocorreu depois da aprovação de requerimentos apresentados pela oposição, entre eles a quebra de sigilo bancário de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República.

A votação contrariou a base governista, que tentou barrar a análise das medidas. Após o resultado, deputados e senadores aliados ao governo se dirigiram à mesa da presidência do colegiado, elevando o tom e interrompendo os trabalhos da comissão.

O episódio foi marcado por gritos, xingamentos e empurra-empurra, segundo relatos de parlamentares presentes. Em meio à confusão generalizada, a presidência decidiu suspender temporariamente a sessão para tentar restabelecer a ordem no plenário.



A CPMI do INSS apura um esquema de descontos não autorizados em benefícios previdenciários e tem avançado na análise de sigilos bancários e fiscais de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento nas irregularidades. A expectativa é que os trabalhos sejam retomados ainda nesta quinta-feira.