InícioPolítica
Eleições 2026

Lula chama Haddad e Alckmin para reunião sobre palanque em SP

Encontro está previsto para o início da semana, quando o ministro da Fazenda volta da capital paulista. Ele é o principal cotado para disputar o governo de São Paulo

Lula quer Haddad na disputa ao governo de São Paulo, mas ministro resiste a se lançar candidato - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Lula quer Haddad na disputa ao governo de São Paulo, mas ministro resiste a se lançar candidato - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou uma reunião marcada para a semana que vem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir o palanque em São Paulo — maior colégio eleitoral do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O encontro deve ocorrer assim que Haddad voltar da capital paulista, para onde embarcou nesta sexta-feira (27/2) e onde passará o fim de semana. Ele é o principal cotado, no momento, para concorrer ao governo de São Paulo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo, e confirmada pelo Correio com interlocutores do governo. O encontro não está marcado oficialmente, mas é previsto.

Lula recebeu Haddad ontem (26) para um jantar no Palácio do Alvorada, em meio à expectativa de que o ministro confirme sua candidatura para o Palácio dos Bandeirantes. Ele nega, porém, que o martelo esteja batido.

Antes do jantar, Haddad disse a jornalistas na porta da Fazenda que não discutiu o tema com Lula durante a viagem que fizeram à Índia e à Coreia do Sul. Entre aliados do líder petista, a candidatura é dada como certa, apesar da resistência do ministro.

“Eu não conversei com ninguém do PT sobre o assunto e não conversei com o presidente Lula durante a viagem. Antes da viagem, nós tivemos duas conversas sobre o tema, não conclusivas, e vamos, possivelmente, ter outras conversas”, disse Haddad.

Alckmin também sob pressão

O vice-presidente Alckmin, por sua vez, também é uma peça estratégica no xadrez paulista. Ex-governador do estado, ele tem forte diálogo com o setor produtivo da região, além de apoio político. Por isso, também é pressionado por ala do PT para que concorre ao Senado, ou mesmo para que componha a chapa com Haddad.

Ele, porém, nega a possibilidade e disse a aliados que, ou concorre à vice-Presidência novamente, ou não vai disputar cargos.

O movimento ocorre porque aliados de Lula no MDB e uma ala do PT se movimentam para que o vice de Lula seja um emedebista, como o ministro dos Transportes, Renan Filho, ou o governador do Pará, Jader Barbalho. 

A saída de Alckmin abriria esse espaço. Porém, a movimentação vem causando irritação em integrantes do PSB, sigla de Alckmin, como mostrou o Correio.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 27/02/2026 11:45 / atualizado em 27/02/2026 11:45
SIGA
x