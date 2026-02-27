Flávio tem 44,4% e Lula 43,8% no 2º turno, diz Paraná Pesquisas

No cenário principal, Flávio Bolsonaro alcança 46,3% das intenções de voto, e Lula registra 46,2%, dentro da margem de erro de um ponto percentual - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado e Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência BrasiL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico nos cenários de primeiro e segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (27/2). A sondagem, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ouviu 2.080 eleitores presencialmente entre os dias 22 e 25 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No principal cenário de primeiro turno testado, Lula registra 39,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 35,3%. Apesar da vantagem numérica do presidente, a diferença está dentro da margem de erro, o que configura empate técnico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na sequência aparecem o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 7,6%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3,8%. Também foram citados Renan Santos (Missão), com 1,5%, e Aldo Rebelo (DC), com 0,5%. Entre os entrevistados, 5% disseram não saber em quem votar, e 6,7% afirmaram que escolheriam branco, nulo ou nenhum dos nomes apresentados.

Leia também: TSE define normas para eleições de 2026 e revê regra sobre fundo destinado a mulheres

O instituto também simulou um segundo cenário de primeiro turno, substituindo Ratinho Jr. pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Nessa hipótese, Lula amplia ligeiramente sua pontuação e chega a 40,5%, enquanto Flávio Bolsonaro atinge 36,6%. Caiado aparece com 3,7%, numericamente atrás de Zema, que soma 4,3%. Assim como no primeiro cenário, a disputa entre o petista e o senador também se configura como empate técnico.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador surge numericamente à frente, com 44,4% das intenções de voto, contra 43,8% do presidente. A diferença de 0,6 ponto percentual, no entanto, também está dentro da margem de erro, mantendo o quadro de empate técnico, situação semelhante à observada em rodadas anteriores da pesquisa.

Leia também: PF indicia Bacellar e TH Joias por suspeita de envolvimento com o CV

Em outro cenário de segundo turno, Lula aparece com 43,6% diante de 39,7% de Ratinho Jr., o que igualmente representa empate técnico. Já contra Ronaldo Caiado, o presidente teria vantagem mais confortável: 45,3% contra 36,2% do governador goiano, diferença superior à margem de erro.

O levantamento também mediu a percepção do eleitorado sobre uma eventual reeleição de Lula. Para 52,2% dos entrevistados, o presidente não merece ser reconduzido ao cargo. Outros 43,9% afirmaram que ele deveria ser reeleito, enquanto 3,9% não souberam ou não quiseram opinar.