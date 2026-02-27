PT sai em defesa de Rogério Correia e acusa fraude em votação na CPMI do INSS

Segundo nota da bancada do PT, o parlamentar teria sido alvo de agressões físicas e intimidações - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados divulgou, nesta sexta-feira (27/2), nota oficial em solidariedade ao deputado Rogério Correia (PT-MG) e em repúdio ao que classificou como “fraude” e “violência”, durante reunião da CPMI do INSS realizada na última quinta-feira (26/2).

Segundo o texto, o parlamentar teria sido alvo de agressões físicas e intimidações após denunciar suposta irregularidade na condução da votação de requerimentos da comissão, presidida pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG).

De acordo com a nota, os fatos ocorridos são “gravíssimos” e afrontam não apenas a integridade física de um deputado no exercício do mandato, mas também o funcionamento democrático do Parlamento. A bancada sustenta que houve “flagrante distorção da vontade do colegiado”, com proclamação de resultado contrário ao que teria sido manifestado pela maioria.

O PT afirma que, conforme recurso formal apresentado à presidência do Senado, 14 parlamentares teriam votado contra os requerimentos e apenas 7 a favor, embora o resultado anunciado tenha sido o oposto. Para a bancada, a suposta “fraude regimental” compromete a legalidade dos atos praticados e impõe a anulação da votação.

No mesmo documento, os deputados petistas relatam que Rogério Correia teria sido “empurrado, cercado por diversos parlamentares e derrubado no chão” em meio a um ambiente descrito como de “hostilidade e violência”. A nota menciona ainda que eventual contato com o deputado Luiz Lima (PL-RJ) teria ocorrido de forma involuntária, como reflexo da agressão sofrida, e que um pedido de desculpas foi feito e aceito imediatamente.

A bancada também critica o que chama de tentativa de “criação artificial de um factoide” para desviar o foco do episódio principal. Para o grupo, a repercussão do incidente envolveria uma “cortina de fumaça” para encobrir o que considera o verdadeiro escândalo: a suposta fraude na votação da CPMI.

Na nota assinada pelo líder da bancada do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (PT-SC), os parlamentares reafirmam confiança na atuação de Rogério Correia, classificando sua conduta como “íntegra, firme e combativa”, e repudiam qualquer tentativa de criminalização de sua atuação. A bancada afirma ainda que aguarda decisão do presidente do Congresso Nacional para anular a votação e restabelecer o que chama de “legalidade regimental” e “respeito à vontade soberana do colegiado”.