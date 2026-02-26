CPMI do INSS aprova quebra de sigilos bancário e fiscal de Lulinha

CPI do INSS: parlamentares querem ter acesso a extratos bancários, movimentações financeiras, declarações de IR e contratos de Lulinha - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou, nesta quinta-feira (26/2), a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão ocorre no âmbito das investigações sobre desvios em repasses de benefícios pagos a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social.

Apesar de a base governista deter maioria na comissão e ter conseguido barrar requerimentos da oposição em outras ocasiões, o pedido avançou após o nome de Lulinha ser citado como possível beneficiário do esquema investigado em uma das fases da Operação Sem Desconto. Até o momento, ele não é alvo direto da apuração conduzida pela Polícia Federal.

As investigações apontam menções diretas e indiretas ao filho do presidente como possível “sócio oculto” de Antonio Camilo Antunes, apontado como intermediador do esquema. Segundo a apuração, Antunes recebia valores descontados indevidamente dos benefícios e repassava parte dos recursos a servidores do INSS.

Em depoimento à Polícia Federal, o ex-funcionário Edson Claro afirmou que Lulinha receberia uma “mesada” de R$ 300 mil. O mesmo valor aparece em troca de mensagens entre Antunes e a empresária Roberta Luchsinger, na qual o intermediador menciona a necessidade de repassar a quantia ao “filho do rapaz”.

O presidente Lula tem afirmado publicamente que não fará defesa prévia do filho e declarou que, “se tiver alguma coisa”, Lulinha deverá “pagar o preço”. Além dele, outro familiar do chefe do Executivo também é citado na CPMI: Frei Chico, do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), entidade cujo volume de repasses do INSS cresceu 564% entre 2020 e 2024.

O requerimento aprovado foi apresentado pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar. Com a medida, os parlamentares terão acesso a extratos bancários, movimentações financeiras, declarações de Imposto de Renda e contratos de Lulinha, a fim de verificar se há entradas recorrentes compatíveis com os valores citados nas investigações.