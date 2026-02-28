Lula promete novas casas a desabrigados pelas chuvas em MG

Em visita à região da Zona da Mata, em Minas Gerais, atingida pelas fortes chuvas que já causaram a morte de pelo menos 70 pessoas, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma promessa às vítimas das enchentes e deslizamentos de terra que ficaram desabrigados. Lula disse que o governo federal dará novas casas àqueles que foram prejudicados, além de adiantar outros recursos a essa população.

“Nós vamos ajudar essas pessoas a se recuperarem dando as casas, ajudando essas pessoas a receberem antecipadamente uma parte do fundo de garantia que eles têm direito, receber o benefício do BPC que eles têm direito. Ou seja, nós vamos fazer chegar para as pessoas o dinheiro para eles também começarem a recomeçar a vida deles”, disse o chefe do Executivo, após se reunir com os prefeitos de Juiz de Fora e Ubá – as cidades mais atingidas da região.



Lula afirmou que a tragédia ocorrida em 2024 no Rio Grande do Sul — a maior já registrada no estado, que deixou quase 200 mortes e milhares de desabrigados — deixou um aprendizado ao governo federal, ao juntar forças com os prefeitos das cidades atingidas e com o governador do estado, Eduardo Leite (PSD), reconhecido opositor do petista.

“Para mim, não importa o partido do prefeito, para qual time ele torce, que religião que ele professa. Para mim o que importa é: tem um problema na cidade, tem um projeto bem feito, a demanda é verdadeira, nós vamos ajudar os prefeitos a recuperarem a qualidade de vida dessas cidades”, acrescentou.



Durante o pronunciamento, Lula ainda pediu um minuto de silêncio pelas vítimas das chuvas na Zona da Mata e disse que vai ajudar os prefeitos a recuperar as cidades destruídas “Nós iremos ajudar os pequenos empresários a poder ter crédito para recuperar suas empresas, nós vamos recuperar o que houve de estrago na saúde, o que houve de estrago na educação, e sobretudo a gente vai dar casa para as pessoas que perderam as casas”, disse, ainda, o presidente.

Mortes chegam a 70 após desastres

Com a confirmação da 70ª morte na região, após o Corpo de Bombeiros encontrar o corpo de um homem de 48 anos sob os escombros de três casas em Juiz de Fora, a Defesa Civil contabiliza 700 pessoas desabrigadas e 3.500 desalojadas na cidade, além de 25 desabrigados e 396 desalojados no município vizinho de Ubá.

O último balanço também aponta que 51 pessoas foram resgatadas com vida em Juiz de Fora e 145 em Ubá. Após cinco dias, as buscas continuam na região com a atuação de bombeiros, voluntários, militares do Exército Brasileiro e cães farejadores. A estabilidade do tempo é considerada fundamental para o avanço das operações.

