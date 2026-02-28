InícioPolítica
Lula visita MG e promete ajuda: "Única coisa que não podemos recuperar é a vida das pessoas"

Presidente visitou a Zona da Mata, região afetada pelas fortes chuvas nas últimas semanas e anunciou reunião com prefeitos para ajudar na recuperação das cidades destruídas

Lula visitou Minas Gerais e lamentou mortes - (crédito: Ricardo Stuckert/Reprodução)
O presidente Lula esteve em Ubá (MG), uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas na Zona da Mata mineira, neste sábado (28/2). Durante a visita, o presidente anunciou que fará uma reunião com prefeitos das cidades da região, em Juiz de Fora (MG), para definir estratégias de contenção dos danos causados pelas tempestades.

"Os prefeitos têm que fazer um trabalho muito sério, um levantamento de todos os prejuízos", disse. "A única coisa que infelizmente a gente não pode recuperar é a vida das pessoas", concluiu.

Por Pedro Mesquita e Ronayre Nunes
postado em 28/02/2026 15:43
