Lula visita MG e promete ajuda: "Única coisa que não podemos recuperar é a vida das pessoas"

O presidente Lula esteve em Ubá (MG), uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas na Zona da Mata mineira, neste sábado (28/2). Durante a visita, o presidente anunciou que fará uma reunião com prefeitos das cidades da região, em Juiz de Fora (MG), para definir estratégias de contenção dos danos causados pelas tempestades.

"Os prefeitos têm que fazer um trabalho muito sério, um levantamento de todos os prejuízos", disse. "A única coisa que infelizmente a gente não pode recuperar é a vida das pessoas", concluiu.

