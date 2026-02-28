Em MG, Lula dispara: "Fazer pirotecnia no celular não resolve problema"

"Esse é o ano da verdade nesse país. Esse é o ano em que a gente vai provar quem mente e quem não mente", disse Lula - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma declaração que repercutiu durante entrevista coletiva na cidade de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira. Sem citar nomes, o chefe do Executivo disse que irá “desmascarar” quem, segundo ele, ficaria “brincando de fazer política”.

“Esse é o ano da verdade nesse país. Esse é o ano em que a gente vai provar quem mente e quem não mente. Esse é o ano que a gente vai provar quem faz e quem não faz. Esse é o ano que a gente vai provar que fazer pirotecnia através do celular não resolve o problema da sociedade”, disse o presidente.

“O cidadão que fica gravando e fazendo meme toda hora, brincando de fazer política, nós vamos desmascarar exatamente neste ano”, acrescentou.

Lula sobrevoou a região afetada pelos desastres naturais em Minas Gerais e se reuniu com prefeitos, acompanhado de ministros, além de parlamentares e da primeira-dama, Janja.