Bolsonaro pede que Michelle entre na política só depois de março

Bolsonaro enviou carta em que comenta planos para o futuro da mulher, Michelle (foto), na política - (crédito: Evaristo Sá/AFP e reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em carta divulgada neste domingo (1º/3), que pediu à mulher, Michelle Bolsonaro, que ingresse formalmente na política depois de março. “À Michelle pedi para só se envolver na política após março/26, já que a mesma se encontra por demais ocupada no atendimento da nossa filha Laura, recém operada, bem como nos cuidados à minha pessoa.”

A manifestação ocorre em meio às especulações sobre a possível entrada de Michelle nas eleições de 2026. Ela é apontada como um dos nomes para disputar o Senado pelo Distrito Federal. Anotações atribuídas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, indicam que o nome de Michelle aparece ao lado da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) como possíveis candidatas ao Senado pelo Distrito Federal.

Todavia, não há definição formal sobre a candidatura. Até a divulgação da carta, Michelle, em manifestação nas redes sociais em fevereiro, evitou confirmar uma eventual pré-candidatura e declarou que coloca seu futuro político está “nas mãos de Deus”, mantendo indefinido seu papel no pleito.

Na carta, Bolsonaro também manda um recado aos aliados ao tratar da formação das chapas. Segundo ele, tanto a construção de uma candidatura majoritária quanto a definição de nomes para o Senado devem ser conduzidas “pelo diálogo e convencimento”, e não por meio de “pressões ou ataques entre aliados”.