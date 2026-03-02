Viana diz que PF está "filtrando" dados e cobra envio integral de arquivos à CPMI do INSS

Comiss..o Parlamentar Mista de Inqu..rito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva da ex-secret..ria do empres..rio conhecido como ...Careca do INSS......O objetivo da comiss..o .. investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benef..cios de aposentados e pensionistas. A CMPI .. formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual n..mero de suplentes. ..Mesa: .coordenador de Comiss..es Especiais, Tempor..rias e Parlamentares de Inqu..rito (Coceti), Leandro Augusto de Ara..jo Cunha Bueno...Foto: Jefferson Rudy/Ag..ncia Senado - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, afirmou nesta segunda-feira (2/3) que a Polícia Federal (PF) estaria “filtrando” as informações a serem encaminhadas à comissão parlamentar de inquérito. Segundo ele, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determina o envio integral dos arquivos relacionados à investigação envolvendo o Banco Master.

De acordo com o parlamentar, ele conversou com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, para esclarecer o alcance da decisão do relator do caso no STF. “A decisão não define que a PF faça filtro para entregar à comissão. O que está determinado é que recebamos os arquivos completos”, declarou Viana.

O senador relatou que, segundo informações repassadas pela corporação, haveria uma orientação no gabinete do ministro para que fossem enviados apenas dados relacionados a empréstimos consignados, um dos principais focos da investigação, que apura suspeitas de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

Para Viana, no entanto, o despacho do ministro não estabelece qualquer limitação prévia sobre o conteúdo a ser compartilhado. Ele citou especificamente a devolução à CPMI dos documentos referentes às quebras de sigilo telemático, bancário e telefônico de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, como indicativo de que o material deve ser remetido de forma integral.

“Não está claro que a Polícia Federal deva fazer qualquer tipo de filtro. A nossa preocupação é receber os documentos para investigação, independentemente de posição, parentesco ou condição financeira. Se a pessoa está envolvida, tem que prestar contas”, afirmou o presidente da comissão.

O embate ocorre em meio à análise do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que aguarda pareceres técnicos da Polícia Legislativa, da Secretaria-Geral da Mesa e da Advocacia do Senado para decidir se mantém ou anula a votação que aprovou, em bloco, 87 requerimentos. Entre as medidas está a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, O Lulinho, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ainda não há prazo definido para a decisão final.