Guerra no Irã

Irã fecha o Estreito de Ormuz e ameaça incendiar navios

Medida é uma retaliação pela morte do aiatolá Ali Khamenei por bombadeios israelenses e americanos

Área é fundamental para embarcações petroleiras no Oriente Médio - (crédito: picture-alliance/dpa/NASA/The Visible Earth)
A Guarda Revolucionária do Irã informou, nesta segunda-feira (2/3), que o Estreito de Ormuz está fechado e que qualquer navio que tentar passar pelo local será incendiado. A área é uma importante rota de petroleiros e liga o Golfo Pérsico ao Mar Arábico. 

Matéria em atualização.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 02/03/2026 18:26
