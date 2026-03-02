Irã fecha o Estreito de Ormuz e ameaça incendiar navios

A Guarda Revolucionária do Irã informou, nesta segunda-feira (2/3), que o Estreito de Ormuz está fechado e que qualquer navio que tentar passar pelo local será incendiado. A área é uma importante rota de petroleiros e liga o Golfo Pérsico ao Mar Arábico.
Matéria em atualização.
Por Junio Silva
postado em 02/03/2026 18:26