InícioPolítica
SEGURANÇA

Motta reafirma interesse em aprovar PEC da Segurança nesta quarta-feira

Trechos da proposta, como a redução da maioridade penal, tem resistência de parlamentares governistas

Motta determina criação de comissão externa para acompanhar tragédia em MG. - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Motta determina criação de comissão externa para acompanhar tragédia em MG. - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na sessão desta quarta-feira (4/3), no Parlamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Queremos amanhã, deputado Mendonça Filho aprovar a PEC 18", afirmou Motta, em discurso, na abertura da Conferência de Segurança Pública, em Brasília. Mendonça Filho é o relator da matéria na Câmara. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A perspectiva de Hugo Motta foi explanada em meio a esforços do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em alterar pontos do texto da PEC. Parlamentares governistas defendem a retirada de trechos que tratam da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, além das mudanças em repasses para o Fundo Nacional de Segurança Pública.

Na avaliação do presidente da Câmara, porém, a aprovação da PEC da Segurança responderá a uma demanda da sociedade. "O que a sociedade cobra, neste momento, são política públicas claras", finalizou.

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 03/03/2026 23:17 / atualizado em 03/03/2026 23:18
SIGA
x