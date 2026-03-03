Janja: "Fui assediada duas vezes sendo primeira-dama"

Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta terça-feira (3/3) a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, relatou ter sido assediada duas vezes desde o começo do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre 9 e 19 de março, Janja promove, junto com o governo federal, o combate ao feminicídio nas Nações Unidas durante a 70.ª Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70).
"Eu, como primeira-dama, não tenho segurança no lugar onde estou e em nenhum lugar", disse. "Eu posso dizer que já fui assediada nesse período duas vezes. Eu sendo primeira-dama, estando em lugares que eu acho que são seguros e, mesmo assim, fui assediada."
Janja não detalhou a violência sofrida, mas usou o episódio para ressaltar a vulnerabilidade das mulheres em relação a assédios. "Se eu, enquanto primeira-dama, que tenho toda uma equipe em torno, um olhar, câmeras, cuidados, você imagina uma mulher em um ponto de ônibus às dez horas da noite", ponderou a primeira-dama.
O combate ao feminicídio é uma pauta prioritária do Palácio do Planalto e bandeira eleitoral do governo Lula.
No início de fevereiro, Lula reuniu diversas autoridades para uma cerimônia de assinatura de um pacto de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher. O evento teve caráter simbólico e foi promovido como uma espécie de compromisso dos chefes dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo com medidas de enfrentamento aos crimes de gênero.
*Com informações da Agência Estado
