InícioPolítica
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Janja: "Fui assediada duas vezes sendo primeira-dama"

Declaração foi dada no programa Sem Censura. Primeira-dama vai promover, com o governo federal, o combate ao feminicídio na ONU neste mês

Janja discursa durante evento no Palácio do Planalto - (crédito: Reprodução/YouTube)
Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta terça-feira (3/3) a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, relatou ter sido assediada duas vezes desde o começo do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre 9 e 19 de março, Janja promove, junto com o governo federal,  o combate ao feminicídio nas Nações Unidas durante a 70.ª Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70).

"Eu, como primeira-dama, não tenho segurança no lugar onde estou e em nenhum lugar", disse. "Eu posso dizer que já fui assediada nesse período duas vezes. Eu sendo primeira-dama, estando em lugares que eu acho que são seguros e, mesmo assim, fui assediada."

Janja não detalhou a violência sofrida, mas usou o episódio para ressaltar a vulnerabilidade das mulheres em relação a assédios. "Se eu, enquanto primeira-dama, que tenho toda uma equipe em torno, um olhar, câmeras, cuidados, você imagina uma mulher em um ponto de ônibus às dez horas da noite", ponderou a primeira-dama.

O combate ao feminicídio é uma pauta prioritária do Palácio do Planalto e bandeira eleitoral do governo Lula.

No início de fevereiro, Lula reuniu diversas autoridades para uma cerimônia de assinatura de um pacto de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher. O evento teve caráter simbólico e foi promovido como uma espécie de compromisso dos chefes dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo com medidas de enfrentamento aos crimes de gênero.

*Com informações da Agência Estado

Paulo Leite

Subeditor do site do Correio, é formado em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre em ciência política pela Northeastern University. Atuou em veículos como SBT e Estadão

Por Paulo Leite
postado em 03/03/2026 22:55 / atualizado em 03/03/2026 23:31
