Vorcaro mandou invadir os sistemas da PF, do MPF e até do FBI

Daniel Vorcaro foi preso na manhã desta quarta-feira (4/3), durante a terceira fase da operação da Polícia Federal Compliance Zero

A Polícia Federal afirmou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso novamente na manhã desta quarta-feira (4/3), ordenou invasões aos sistemas da própria PF, do Ministério Público Federal (MPF) e até mesmo de organismos internacionais, como o FBI e a Interpol. A informação consta na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da investigação da fraude bilionária.

Segundo os investigadores, Vorcaro tinha relação com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, identificado também como “Felipe Mourão” e atendendo pelo apelido de “Sicário”.

Ele teria sido contratado diretamente pelo ex-banqueiro em diversas ocasiões para a “execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado”, diz a decisão.

Mendonça aponta que o Sicário exercia papel central na coordenação operacional de um grupo informal denominado A Turma. Eles atuavam na coleta de informações e monitoramento de pessoas consideradas adversárias, como autoridades e jornalistas.

“Nesse contexto, o investigado organizava e executava diligências destinadas à identificação, localização e acompanhamento de pessoas que mantinham relação com investigações ou com críticas às atividades do grupo econômico ligado ao Banco Master”, diz o magistrado.

Segundo a autoridade policial, o investigado teria obtido acesso indevido aos sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo do FBI e da Interpol. Esses acessos teriam ocorrido com o uso de credenciais funcionais de servidores.

“Tais acessos teriam ocorrido mediante utilização de credenciais funcionais pertencentes a terceiros, permitindo a obtenção de informações protegidas por sigilo institucional. A partir dessa metodologia, de acordo com a autoridade policial, o investigado teria obtido acesso indevido aos sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e até mesmo de organismos internacionais, tais como FBI e Interpol”, destacou Mendonça.

Daniel Vorcaro foi preso na manhã desta quarta-feira (4/3), durante a terceira fase da operação da Polícia Federal Compliance Zero. O ex-banqueiro estava em prisão domiciliar e foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. O cunhado dele, Fabiano Zettel, é procurado pela polícia. Mendonça também autorizou o afastamento de dois servidores do Banco Central.