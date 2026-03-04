Master: Cunhado de Vorcaro também é alvo de prisão em operação da PF

Mendonça ordenou outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão - (crédito: Polícia Federal/Divulgação)

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso na manhã desta quarta-feira (4/3), durante a terceira fase da operação da Polícia Federal Compliance Zero. O ex-banqueiro estava em prisão domiciliar, mas teve uma nova ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Ele foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo.

O cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas ainda não foi localizado pelos agentes. Segundo a PF, tem o objetivo de investigar a "possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa".

Vorcaro é alvo da operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos. Ele foi preso também em novembro do ano passado, no aeroporto de Guarulhos, quando estava tentando fugir do país em um avião particular com destino a Malta.

Mendonça ordenou outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A força-tarefa conta com o apoio do Banco Central do Brasil.

Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.