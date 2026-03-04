Caso Master: cunhado de Vorcaro se entrega à Polícia Federal em SP

Zettel era um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraude financeira - (crédito: Instagram pessoal)

O empresário e pastor Fabiano Campos Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, se entregou à Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (4/3). Ele era um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraude financeira. Ele está na Superintendência da PF em São Paulo.

A informação foi confirmada pelo advogado de Zettel, Juliano Brasileiro. A defesa afirmou que ainda não teve acesso “ao objeto das investigações”, mas ressaltou que o cliente “está à inteira disposição das autoridades".

"Tendo tomado conhecimento da deflagração da 3ª Fase da Operação Compliance Zero, a defesa de Fabiano Campos Zettel informa que seu cliente já se apresentou à Polícia Federal. Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades", diz o comunicado.

Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do dono do Master. Para os investigadores, a prisão é necessária por causa da proximidade com o banqueiro. Ele pode ter informações relevantes sobre fraudes supostamente cometidas nos últimos anos pela instituição financeira.

Vorcaro também foi preso nesta manhã. A Polícia Federal apontou que o ex-banqueiro estava atuando para intimidar autoridades e jornalistas. Ele teria cogitado planejar um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, por causa de publicações do profissional que iam contra o seu interesse. Foram identificadas mensagens em que ele fala em “dar um pau” e “quebrar todos os dentes” do colunista.