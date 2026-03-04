PF: Vorcaro mandou simular assalto e "quebrar dentes" de jornalista

Vorcaro é preso no dia de depoimento em CPI no Senado - (crédito: Divulgação)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso novamente na manhã desta quarta-feira (4/3), teria cogitado planejar um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, por causa de publicações do profissional que iam contra o seu interesse. A Polícia Federal identificou mensagens no celular do dono do Banco Master em que ele fala em “dar um pau” e “quebrar todos os dentes” do colunista.

Vorcaro foi preso novamente durante a terceira fase da operação da Polícia Federal Compliance Zero. O ex-banqueiro estava em prisão domiciliar e foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. O cunhado dele, Fabiano Zettel, é procurado pela polícia.

“A partir de todos esses diálogos, verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para prejudicar violentamente o jornalista em questão e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”, diz trecho da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

As trocas de mensagens ocorreram pelo WhatsApp entre Vorcaro e seus principais colaboradores. A estrutura foi denominada por eles como "A Turma" e era usada para intimidação e monitoramento ilegal de adversários.

As conversas são com Luiz Phillipi Mourão, apelidado de "Sicário". Ele era o responsável por executar medidas destinadas à “identificação, localização e acompanhamento de pessoas que mantinham relação com investigação ou críticas” ao Master.

Vorcaro ordenou um ataque ao jornalista após a publicação de notícias contrárias aos seus interesses: "Quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”, diz.

Em outra mensagem, ao sentir-se ameaçado por uma empregada, escreve: "Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda", ordenando em seguida que fosse levantado o endereço dela.

Por meio de nota, o jornal O Globo repudiou a violência.

"O Globo repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava 'calar a voz da imprensa', pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público."