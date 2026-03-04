InícioPolítica
CASO MASTER

Vorcaro escondia R$ 2,2 bi em conta do pai, aponta decisão de André Mendonça

Decisão do ministro André Mendonça, do STF, detalha esquema bilionário de lavagem de dinheiro que inclui corrupção de servidores do BC e uso de milícia privada para intimidar jornalistas e autoridades

Segundo Mendonça, enquanto o ex-banqueiro ocultava esse valor, o FGC precisou intervir para cobrir um rombo de R$ 40 bilhões deixado pelo Master - (crédito: Luiz Silveira / STF)
Segundo Mendonça, enquanto o ex-banqueiro ocultava esse valor, o FGC precisou intervir para cobrir um rombo de R$ 40 bilhões deixado pelo Master - (crédito: Luiz Silveira / STF)

A Polícia Federal (PF), no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), bloqueou pouco mais de R$ 2,2 bilhões que estavam sendo ocultados por Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. O montante foi localizado em uma conta em nome de seu pai, Henrique Moura Vorcaro, mantida na empresa CBSF DTVM — conhecida como Reag.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As informações foram trazidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da investigação do caso Master na Corte. Em sua decisão, proferida ontem (3), ele diz que a descoberta foi feita no dia 14 de janeiro, evidenciando que a prática ilícita continuou mesmo após Vorcaro ter sido solto de uma prisão anterior, em 28 de novembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Nesse contexto, enquanto o Fundo Garantidor de Crédito sangrava para cobrir o rombo bilionário deixado pelo Banco MASTER no mercado financeiro, montante que alcança quase 40 bilhões de reais, DANIEL VORCARO ocultava de seus credores e vítimas mais de 2 bilhões de reais junto a empresa conhecida por lavar dinheiro das mais perigosas organizações criminosas do Brasil, conduta ilícita que se perpetuou mesmo após ter sido posto em liberdade”, destacou Mendonça.

Enquanto o ex-banqueiro ocultava esse valor, o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) precisou intervir para cobrir um rombo de R$ 40 bilhões deixado pelo Master. As autoridades apontam que ele ocultava os valores de seus credores e vítimas enquanto utilizava uma empresa — a Reag — citada como facilitadora para lavagem de dinheiro de organizações criminosas.

O esquema consistia na captação agressiva de recursos via emissão de CDBs com rentabilidade muito superior à média de mercado. Esses valores eram direcionados para operações de alto risco, ativos de baixa liquidez e fundos vinculados ao próprio conglomerado Master.

As investigações da PF identificaram quatro núcleos:

  • Financeiro: responsável pelas fraudes e estruturação de investimentos fictícios;

  • Corrupção institucional: voltado à cooptação de servidores do Banco Central, especificamente Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, que atuavam como “consultores privados” de Vorcaro dentro da autarquia;

  • Ocultação patrimonial: uso de empresas interpostas (como a Varajo Consultoria e a Super Empreendimentos) para lavagem de dinheiro;

  • Intimidação (“A Turma”): uma milícia privada liderada pelo “sicário” Felipe Mourão e pelo policial federal aposentado Marilson Roseno, usada para monitorar e ameaçar jornalistas, concorrentes e autoridades.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 04/03/2026 15:58 / atualizado em 04/03/2026 16:04
SIGA
x