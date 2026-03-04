Vorcaro e Zettel são transferidos para presídio de Guarulhos

O banqueiro havia recusado convite para falar na CPMI do INSS - (crédito: Reprodução)

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o empresário Fabiano Zettel foram transferidos para o presídio de Guarulhos, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (4/3). Eles passaram por audiência de custódia após serem presos na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.

Ambos foram levados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo. Até então, eles estavam na Superintendência Regional da PF. A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Segundo a PF, Vorcaro estava atuando em uma rede criminosa para intimidar autoridades e jornalistas. Ele teria cogitado planejar um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, por causa de publicações do profissional que iam contra o seu interesse. Foram identificadas mensagens em que ele fala em “dar um pau” e “quebrar todos os dentes” do colunista.

Zettel, cunhado do ex-banqueiro, é considerado suspeito por causa de sua intimidade com Vorcaro. De acordo com os investigadores, eles podem ter informações relevantes sobre fraudes supostamente cometidas nos últimos anos pela instituição financeira. Por meio de nota, a defesa dele disse que o cliente “está à inteira disposição das autoridades".

A defesa de Vorcaro afirmou que ele "jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça" e "categoricamente as alegações atribuídas" a ele e disse confiar "que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta".



















