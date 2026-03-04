PL elogia técnico do Vasco: "E a gente nem está falando só de futebol"

Renato Gaúcho foi apresentado pelo Vasco no começo da tarde desta quarta-feira - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

A contratação de Renato Gaúcho como novo treinador do Vasco, apresentado nesta quarta-feira (4/3), ganhou repercussão também no campo político. O Partido Liberal (PL) publicou nas redes sociais um vídeo celebrando a chegada do treinador ao clube e resgatando declarações em que ele manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de mais de 27 anos de prisão em regime fechado.

Na postagem, o perfil oficial do partido no X (antigo Twitter) escreveu: "Relaxa, vascaínos! Vocês estão em boas mãos”, acompanhando o texto com imagens de Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, vestindo camisas do Vasco.

O vídeo também traz trechos de uma entrevista antiga de Renato Gaúcho em que o técnico declara publicamente a preferência política. "Primeiro, eu sou Bolsonaro. Sempre vou ser Bolsonaro. Sempre vou ser o ‘Mito’. A admiração que tenho por ele é porque eu gosto do cara. Eu acho que, no momento, era o presidente para o Brasil", afirma no trecho exibido.

Na mesma gravação, o treinador reforça que mantém a posição independentemente de críticas. "Sou Bolsonaro e ponto final. Quem não gostar, azar. O problema é dele. Vou morrer jogando minhas fichas no Bolsonaro. E, se ele voltar, vou ajudar na campanha para que possa voltar a ser presidente um dia", declara.

O material divulgado pelo PL começa com uma imagem de uma manchete do portal ge sobre a contratação de Renato Gaúcho pelo Vasco. Em seguida, aparecem fotos de Bolsonaro e Flávio Bolsonaro com a camisa cruz-maltina, enquanto a legenda do partido sugere que os torcedores podem “relaxar” com o novo treinador.

A publicação encerra com cenas antigas de Renato Gaúcho ainda como jogador, incluindo imagens em um carro conversível e entrevistas concedidas na praia, material frequentemente associado ao estilo irreverente do ex-atacante.

Relação de Bolsonaro com o Vasco

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Flávio Bolsonaro são conhecidos torcedores do Vasco da Gama e, ao longo dos últimos anos, já apareceram publicamente com camisas do clube. A associação entre o time e figuras da política costuma gerar debates entre torcedores nas redes sociais.

A postagem do PL ocorre em meio à repercussão da chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico do Vasco, contratação que mobilizou grande atenção entre os vascaínos.