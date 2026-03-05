BH: lar de idosos desaba e deixa diversas vítimas no Jardim Vitória

Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), não há um número exato de vítimas. A maioria seriam idosos - (crédito: Wellington Barbosa/EM/d.A. Press)

A Casa de Repouso Pró-Vida desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3), por volta de 1h30, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). Pelo menos uma pessoa morreu e há cerca de 20 soterrados. Outras cinco pessoas foram resgatadas e nove conseguiram sair sozinhas.

Segundo a Guarda Municipal, mais de 20 pessoas estavam no imóvel de três andares no momento do desabamento às 2h, na Rua Soldado Mário Neto. Entre as vítimas, estava os dois proprietários do estabelecimento.

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo, onde funcionava um estabelecimento de procedimentos de bronzeamento.

O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia.

Morador da região, Washington Pereira, de 45 anos, que mora a cerca de cinco casas do local, contou que ouviu um forte estrondo durante a madrugada.

“Não estranhei o barulho na hora, mas meus cachorros começaram a latir sem parar. Depois começaram a chegar viaturas e fiquei sabendo que era algo grave. Não tive coragem de ir lá ver”, relatou.

A rua foi interditada para o trabalho das equipes de resgate. Militares do Corpo de Bombeiros, equipes do Samu e da Polícia Militar atuam na ocorrência. 15 viaturas do bombeiros estão no local.

Familiares de moradores do local também começaram a chegar ao endereço em busca de informações sobre as vítimas. O resgate continua pela manhã e as informações iniciais são de que os soterrados estariam sendo levados para o Hospital Odilon Behrens.