Papa Leão XIV manifesta apoio a Minas Gerais: "Rezo pelas vítimas"

Pontífice afirmou estar "próximo da população" atingida pelas chuvas; número de vítimas já passa de 70

Equipes de resgate e voluntários correm contra o tempo para encontrar desaparecidos entre os escombros do Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora - (crédito: AFP)
Equipes de resgate e voluntários correm contra o tempo para encontrar desaparecidos entre os escombros do Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora - (crédito: AFP)

O papa Leão XIV usou as redes sociais, na manhã deste domingo (1º/3), para manifestar solidariedade à população de Minas Gerais, afetada por fortes inundações nos últimos dias. Em publicação no X, o pontífice afirmou que está “próximo da população do Estado brasileiro de Minas Gerais, atingida por violentas inundações”.

Leão também destacou as orações pelas vítimas da tragédia. “Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam as suas casas e por todos aqueles que estão a trabalhar nas operações de socorro”, escreveu.

As chuvas intensas têm provocado alagamentos, deslizamentos de terra e danos estruturais em diversas cidades mineira. As mais afetadas são Ubá e Juiz de Fora. 

 
 
 
Até o último balanço feito pelas autoridades, o número já passava de 70 mortos.

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 01/03/2026 11:48
