Papa Leão XIV manifesta apoio a Minas Gerais: "Rezo pelas vítimas"

O papa Leão XIV usou as redes sociais, na manhã deste domingo (1º/3), para manifestar solidariedade à população de Minas Gerais, afetada por fortes inundações nos últimos dias. Em publicação no X, o pontífice afirmou que está “próximo da população do Estado brasileiro de Minas Gerais, atingida por violentas inundações”.

Leão também destacou as orações pelas vítimas da tragédia. “Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam as suas casas e por todos aqueles que estão a trabalhar nas operações de socorro”, escreveu.

Estou próximo da população do Estado brasileiro de Minas Gerais, atingida por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam as suas casas e por todos aqueles que estão a trabalhar nas operações de socorro. — Papa Leão XIV (@Pontifex_pt) March 1, 2026

As chuvas intensas têm provocado alagamentos, deslizamentos de terra e danos estruturais em diversas cidades mineira. As mais afetadas são Ubá e Juiz de Fora.

Até o último balanço feito pelas autoridades, o número já passava de 70 mortos.