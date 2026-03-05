Sessão da CPMI do INSS é adiada após relator apresentar quadro de sinusite

De acordo com nota divulgada pela comissão, o parlamentar apresenta um quadro de sinusite desde terça-feira (3/3) - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), prevista para esta quinta-feira (5/3), foi cancelada. A decisão foi tomada após o relator do colegiado, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), informar que não poderia comparecer por motivos de saúde.

De acordo com nota divulgada pela comissão, o parlamentar apresenta um quadro de sinusite desde terça-feira (3/3). O relator conversou com o presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que decidiu pelo cancelamento da sessão. Durante a madrugada desta quinta, Gaspar teve febre, dores na garganta e ficou afônico, o que o impede de conduzir as oitivas programadas para a reunião.

Segundo a nota, apesar do mal-estar, o estado de saúde do deputado é considerado estável e ele permanece em acompanhamento médico. A reunião desta quinta-feira teria a votação de requerimentos apresentados por parlamentares e a realização de duas oitivas consideradas importantes para o andamento das investigações.

Estavam previstos os depoimentos do presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção, responsável pela gestão de dados do sistema previdenciário, e do advogado Cecílio Galvão.

A nova data para a realização da sessão ainda não foi divulgada pela CPMI. A comissão foi instalada para apurar suspeitas de fraudes e irregularidades envolvendo benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).