PF encontra mensagens de Vorcaro sobre Ciro Nogueira: 'Grande amigo de vida'

A Polícia Federal identificou no telefone celular do banqueiro Daniel Vorcaro conversas com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), além de registros de ordens de pagamento destinadas a uma pessoa identificada apenas como “Ciro”. A partir desses elementos, investigadores passaram a verificar se há indícios de irregularidades envolvendo o empresário e o parlamentar. A assessoria do senador afirma que ele "não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração".

O material foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, responsável por autorizar a prisão preventiva de Vorcaro, executada pela PF na quarta-feira (4). A possível menção ao senador é apontada, nos bastidores, como um dos fatores considerados para a manutenção do inquérito sob a competência do STF.

Apesar da análise do conteúdo, não há até o momento investigação formal aberta contra Ciro Nogueira no âmbito do caso que envolve o Banco Master. De acordo com os investigadores, o senador é considerado um dos interlocutores frequentes de Vorcaro em Brasília.

As mensagens trocadas entre Vorcaro e o senador tratam principalmente de temas relacionados à política, conversas informais e marcação de encontros, segundo a investigação. Em uma delas, o banqueiro descreve Nogueira como um “grande amigo de vida” e comemora uma iniciativa legislativa apresentada pelo senador que beneficiaria o Banco Master.

Em nota enviada ao Correio, a assessoria de Ciro Nogueira afirmou que o parlamentar mantém diálogo por mensagens com muitas pessoas e negou qualquer irregularidade. "Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração”, informou.



Com informações da Agência Estado

